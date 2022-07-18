Евросоюз совершает политическое самоубийство. На это указал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Похоже, ЕС совершает политическое самоубийство, с энтузиазмом и без колебаний выполняя указания Вашингтона», — написал Ульянов в своем Telegram-канале. Он также задался вопросом, сохранит ли ЕС свою политическую идентичность.
Ранее журналист издания Global Times отметил, что с началом спецоперации РФ на Украине США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнеры. Кроме того, по словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, страны ЕС стали задумываться, не были ли они «одурачены» США, вводя все новые и новые ограничительные меры против России.
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Евросоюз совершает политическое самоубийство. На это указал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Похоже, ЕС совершает политическое самоубийство, с энтузиазмом и без колебаний выполняя указания Вашингтона», — написал Ульянов в своем Telegram-канале. Он также задался вопросом, сохранит ли ЕС свою политическую идентичность. Ранее журналист издания Global Times отметил, что с началом спецоперации РФ на Украине США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнеры. Кроме того, по словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, страны ЕС стали задумываться, не были ли они «одурачены» США, вводя все новые и новые ограничительные меры против России.