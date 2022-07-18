18 июля 2022

Постпред РФ указал на политическое самоубийство Евросоюза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги и портфели. Москва , россия, флаг, флаг евросоюз, флаг евросаюза, евросаюз
Ульянов отметил, что ЕС с энтузиазмом и без колебания выполняет указания Вашингтона Фото:

Евросоюз совершает политическое самоубийство. На это указал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Похоже, ЕС совершает политическое самоубийство, с энтузиазмом и без колебаний выполняя указания Вашингтона», — написал Ульянов в своем Telegram-канале. Он также задался вопросом, сохранит ли ЕС свою политическую идентичность.

Ранее журналист издания Global Times отметил, что с началом спецоперации РФ на Украине США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнеры. Кроме того, по словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, страны ЕС стали задумываться, не были ли они «одурачены» США, вводя все новые и новые ограничительные меры против России.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Евросоюз совершает политическое самоубийство. На это указал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Похоже, ЕС совершает политическое самоубийство, с энтузиазмом и без колебаний выполняя указания Вашингтона», — написал Ульянов в своем Telegram-канале. Он также задался вопросом, сохранит ли ЕС свою политическую идентичность. Ранее журналист издания Global Times отметил, что с началом спецоперации РФ на Украине США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнеры. Кроме того, по словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, страны ЕС стали задумываться, не были ли они «одурачены» США, вводя все новые и новые ограничительные меры против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...