Российские военные успешно завершили операцию «Труба» и взяли под контроль село Агроном в Суджанском районе (Курская область). Об этом сообщили журналисты.
«Российские военные освободили село Агроном в Суджанском районе Курской области после успешной подземной операции», — передает Life.ru. Отмечается, что село было зачищено от ВСУ бойцами 30-го мотострелкового полка и 11-й бригады с поддержкой РСЗО «Град».
За время операции было ликвидировано более 100 военнослужащих ВСУ, большая часть подразделений противника покинула территорию. После чего российские войска приступили к зачистке поселка Мирный в Суджанском районе, который примыкает к городу. На данный момент ВС РФ удалось установить контроль над селом Бонадревка.
В операции «Труба» участвовали более 800 добровольцев и военнослужащих. Они проникли в тыл украинских войск в Судже через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, что позволило уменьшить численность боевиков ВСУ в городе на одну треть, передает RT.
Российские войска начали мощное контрнаступление в Курской области 8 марта. Об этом сообщили военкоры. Только за этот месяц им удалось освободить семь населенных пунктов в регионе. Сейчас в окружении рискуют оказаться около 10 тысяч украинских военных.
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