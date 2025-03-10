Разведка РФ: Лондон раздражает диалог Трампа с Москвой по миру на Украине

В Британии обеспокоились сближением Трампа и РФ
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Власти Великобритании раздражены диалогом президента США Дональда Трампа с Россией относительно урегулирования ситуации на Украине. По данным Службы внешней разведки РФ, Лондон видит в этих переговорах угрозу своим интересам.
«В Лондоне крайне раздражены тем, что Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой», — сообщили в ТАСС в ведомстве. По данным СВР, в королевстве считают, что Трамп также пренебрегает ближайшими союзниками, ведя диалог с РФ.
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