Разведка РФ: Лондон раздражает диалог Трампа с Москвой по миру на Украине

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В Британии обеспокоились сближением Трампа и РФ
В Британии обеспокоились сближением Трампа и РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Власти Великобритании раздражены диалогом президента США Дональда Трампа с Россией относительно урегулирования ситуации на Украине. По данным Службы внешней разведки РФ, Лондон видит в этих переговорах угрозу своим интересам.

«В Лондоне крайне раздражены тем, что Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой», — сообщили в ТАСС в ведомстве. По данным СВР, в королевстве считают, что Трамп также пренебрегает ближайшими союзниками, ведя диалог с РФ.

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Власти Великобритании раздражены диалогом президента США Дональда Трампа с Россией относительно урегулирования ситуации на Украине. По данным Службы внешней разведки РФ, Лондон видит в этих переговорах угрозу своим интересам. «В Лондоне крайне раздражены тем, что Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой», — сообщили в ТАСС в ведомстве. По данным СВР, в королевстве считают, что Трамп также пренебрегает ближайшими союзниками, ведя диалог с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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