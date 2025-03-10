Кремль — URA.RU: Россия призывает остановить насилие в Сирии

Песков: Россия глубоко озабочена проявлениями насилия в Сирии
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Обострившаяся ситуация в Сирии вызвала серьезную озабоченность у России, сообщил Дмитрий Песков
Обострившаяся ситуация в Сирии вызвала серьезную озабоченность у России, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Россия призывает как можно скорее остановить насилие в Сирии. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU ситуацию в ближневосточной стране и информацию о том, что мирные сирийцы укрылись на российских базах после начала столкновений в провинциях Латакия и Тартус.

«По базам мы ничего не комментируем. Что касается ситуации в Сирии, там происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу глубокую озабоченность. Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и в международных организациях, в том числе в ООН. Мы считаем, что срочно нужно рассматривать этот вопрос и, главное, делать так, чтобы как можно скорее эти проявления насилия исключить», — заявил Песков.

Ранее Россия и США запросили срочные закрытые консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии. В Латакии и Тартусе начались столкновения после начала операции по поиску сторонников Башара Асада и тех, кто оказывал им помощь. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в республике, призвав расследовать казни гражданского населения. В арабских СМИ появилась информация, что некоторые смогли укрыться от насилия на российской авиабазе Хмеймим.

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Россия призывает как можно скорее остановить насилие в Сирии. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU ситуацию в ближневосточной стране и информацию о том, что мирные сирийцы укрылись на российских базах после начала столкновений в провинциях Латакия и Тартус. «По базам мы ничего не комментируем. Что касается ситуации в Сирии, там происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу глубокую озабоченность. Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и в международных организациях, в том числе в ООН. Мы считаем, что срочно нужно рассматривать этот вопрос и, главное, делать так, чтобы как можно скорее эти проявления насилия исключить», — заявил Песков. Ранее Россия и США запросили срочные закрытые консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии. В Латакии и Тартусе начались столкновения после начала операции по поиску сторонников Башара Асада и тех, кто оказывал им помощь. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил убийства мирных жителей в республике, призвав расследовать казни гражданского населения. В арабских СМИ появилась информация, что некоторые смогли укрыться от насилия на российской авиабазе Хмеймим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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