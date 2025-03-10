СК возбудил уголовное дело после наезда такси на людей на остановке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начато уголовное дело по факту наезда на людей в Казани
Начато уголовное дело по факту наезда на людей в Казани Фото:

В Казани возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом, в ходе которого такси наехало на пассажиров, находившихся на остановке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения)», — говорится в сообщении официального telegram-канала СК. Там добавили, что водитель такси при попытке объехать автобус сбил людей, в результате чего несколько граждан получили травмы.

В Казани на улице Вишневского 10 марта произошло ДТП, в результате которого пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. По информации telegram-канала 112, автомобиль столкнулся с автобусом и наехал на группу людей, выходивших из него. Пострадавшие доставлены в больницы для получения необходимой помощи, причины аварии выясняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Казани возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом, в ходе которого такси наехало на пассажиров, находившихся на остановке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. «Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения)», — говорится в сообщении официального telegram-канала СК. Там добавили, что водитель такси при попытке объехать автобус сбил людей, в результате чего несколько граждан получили травмы. В Казани на улице Вишневского 10 марта произошло ДТП, в результате которого пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. По информации telegram-канала 112, автомобиль столкнулся с автобусом и наехал на группу людей, выходивших из него. Пострадавшие доставлены в больницы для получения необходимой помощи, причины аварии выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...