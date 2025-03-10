СК возбудил уголовное дело после наезда такси на людей на остановке

В Казани возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом, в ходе которого такси наехало на пассажиров, находившихся на остановке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения)», — говорится в сообщении официального telegram-канала СК. Там добавили, что водитель такси при попытке объехать автобус сбил людей, в результате чего несколько граждан получили травмы.
В Казани на улице Вишневского 10 марта произошло ДТП, в результате которого пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. По информации telegram-канала 112, автомобиль столкнулся с автобусом и наехал на группу людей, выходивших из него. Пострадавшие доставлены в больницы для получения необходимой помощи, причины аварии выясняются.
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