Какие праздники отмечают 11 марта 2025 года: что нельзя делать, приметы

Вторник, 11 марта 2025 года — день, богатый на праздники и приметы. Православные верующие чтят память святителя Порфирия Газского, в народном календаре отмечается Порфирий Поздний, а профессиональные праздники встречают сотрудники наркоконтроля и частных охранных агентств. Кроме того, романтики во всем мире отмечают День Ромео и Джульетты — легендарных влюбленных, чья история не оставляет равнодушными сердца людей вот уже несколько столетий. Подробнее об истории и традициях этих праздников — в материале URA.RU.
Православный праздник 11 марта 2025 года
День святителя Порфирия Газского
11 марта Православная церковь чтит память святителя Порфирия, архиепископа Газы Палестинской. Родившийся около 346 года в Фессалониках в богатой семье Порфирий получил хорошее образование, но с юных лет стремился к монашеской жизни. В 25 лет он оставил родной дом и отправился в Египет, где подвизался на Нитрийской горе под руководством преподобного Макария Великого.
После этого Порфирий поселился в Иорданской пустыне, но заболел и решил посетить Иерусалим. Во сне ему явился Христос, который исцелил его. Вскоре патриарх Иерусалимский рукоположил Порфирия в пресвитеры и назначил хранителем Честного Креста Господня.
В 395 году Порфирий стал епископом города Газы, который в то время был преимущественно языческим. Когда регион поразила сильная засуха, языческие жрецы приносили жертвы своим идолам, но бедствие не прекращалось. Святитель Порфирий призвал христиан к посту и молитве, организовал крестный ход вокруг города — и вскоре пошел долгожданный дождь. Это чудо привело к обращению многих язычников в христианство.
За 25 лет служения Порфирий превратил Газу из языческого города в христианский центр. Он скончался в 420 году, оставив после себя множество свидетельств о чудесах и исцелениях.
Народный праздник 11 марта 2025 года
Порфирий Поздний
В народном календаре 11 марта отмечается Порфирий Поздний — день с особыми традициями и приметами. Название «Поздний» связано с переменчивой погодой этого времени года. Хотя часто в этот день солнце уже греет по-весеннему, наши предки знали, что доверять ранней весне нельзя. После этой оттепели часто следуют заморозки.
На Руси к этому времени говорили: «Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет». Крестьяне не спешили приступать к полевым работам, опасаясь возвращения холодов, которые могли погубить посевы.
День Порфирия Позднего также называли «Птичьим днем». В это время многие перелетные птицы начинали возвращаться из теплых краев, и люди внимательно наблюдали за их поведением, чтобы предсказать погоду на лето и урожай. Считалось, что если перелетные птицы уже вернулись, можно ждать хорошего урожая хлеба. Если птицы строили гнезда на солнечной стороне домов и деревьев, это предвещало холодное лето.
Что можно и что нельзя делать 11 марта 2025
В день Порфирия Позднего существовало множество рекомендаций и запретов, которые соблюдали наши предки. В это время разрешается:
- заниматься уборкой в доме, поддерживая чистоту и порядок;
- наблюдать за птицами и толковать приметы;
- рыбакам рекомендовалось отправляться на рыбалку, так как считалось, что в этот день улов будет особенно хорошим;
- первую пойманную рыбу следовало отдать кошке – это сулило удачу в дальнейшей рыбной ловле;
- обладатели бородавок могли попытаться избавиться от них, прикоснувшись к сухой ветке вербы.
В это время не рекомендуется начинать новые важные дела, так как они могут закончиться неудачей. Мужчинам не рекомендовалось знакомиться с красивыми девушками — считалось, что их душами в этот день могла завладеть кикимор. Кроме того, 11 марта запрещается:
- стричься, чтобы избежать выпадения волос;
- заниматься шитьем, чтобы не "пришить" к своей судьбе беды;
- одалживать деньги, иначе рискуешь в течение трех лет оказаться в нужде;
- оставлять пустые кружки на столе, чтобы не разгневать домового;
- запрещалось сажать вербу и ломать ее ветки;
- завязывать узлы – это грозило финансовыми потерями.
Приметы на 11 марта 2025
Наши предки верили, что утренний туман предвещает непогоду, а вечерний — погожее утро. Кроме того, внезапный снегопад сулит дождливое лето, а безоблачное ночное небо с яркими звездами предсказывает грозовое лето. Считается, что сошедший в этот день снег предвещает заморозки, а возвращение перелетных птиц — хороший урожай хлеба.
Российские праздники 11 марта 2025
День работника органов наркоконтроля России
11 марта в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Дата была официально установлена Указом Президента РФ от 16 февраля 2008 года №205.
Выбор даты не случаен — она приурочена к образованию в 2003 году Государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Эта структура была создана для противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ.
В праздничный день руководство ведомства вносит благодарственные записи в личные дела отличившихся сотрудников, награждает их почетными грамотами, медалями различных степеней и ведомственными наградами. Одной из самых престижных наград является звание «Почетный сотрудник органов наркоконтроля» с вручением нагрудного знака.
День сотрудников частных охранных агентств
Также 11 марта 2025 года частные охранники России отмечают свой профессиональный праздник. Он приурочен к принятию в 1992 году закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
Сотрудники частных охранных структур обеспечивают безопасность частных объектов, имущества и людей. Хотя их полномочия ограничены в отличии о полиции, они имеют право предупреждать преступления, задерживать подозреваемых и применять специальные средства.
На сегодняшний день в России насчитывается более полумиллиона частных охранников, большую часть которых составляют бывшие военные и сотрудники полиции. Профессия охранника официально внесена в Единый справочник профессий РФ в 2009 году.
Международный праздник 11 марта 2025
День Ромео и Джульетты
11 марта во всем мире отмечается День Ромео и Джульетты — праздник, посвященный легендарным влюбленным из трагедии Уильяма Шекспира. Дата выбрана не случайно — согласно сюжету пьесы, именно 11 марта 1302 года состоялось обручение юных представителей враждующих семейств Монтекки и Капулетти.
История Ромео и Джульетты — одна из самых известных любовных историй в мировой литературе. Непримиримая вражда двух знатных семейств Вероны становится препятствием для любви молодых людей и в конечном итоге приводит к их трагической гибели. Как писал сам Шекспир: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте».
Согласно пьесе, родители Джульетты решают выдать ее замуж за молодого и знатного князя Париса. Чтобы избежать нежеланного брака, девушка принимает снадобье, погружающее ее в состояние, похожее на смерть. По плану, Ромео должен был забрать ее из семейного склепа после пробуждения, но из-за роковой случайности он не получает известия о том, что смерть Джульетты — мнимая. Увидев любимую бездыханной, юноша принимает яд. Проснувшаяся Джульетта, обнаружив мертвого возлюбленного, лишает себя жизни его кинжалом.
Трагическая история молодых влюбленных до сих пор волнует сердца людей по всему миру. Ежегодно тысячи туристов приезжают в итальянскую Верону, чтобы посетить дом Джульетты с его знаменитым балконом и прикоснуться к бронзовой статуе героини. Согласно поверью, это помогает обрести счастье в любви. День Ромео и Джульетты — это праздник всех влюбленных, напоминание о том, что настоящая любовь способна преодолеть любые преграды.
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