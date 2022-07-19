Путин ответил на обвинения о росте цен на энергоносители

20 июля 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Президент РФ обвинил Запад в росте цен на энергоносители Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Цены на энергоносители поползли вверх из-за политики Запада. В этом убежден президент РФ Владимир Путин. «Инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений (Запада — ред. URA.RU). Банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивают. Вот результат политики за предыдущее десятилетие», — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен обвинила Россию в проблемах в мировой экономике. По ее мнению, на стоимость российской нефти должны налагаться ограничения, иначе это приведет к росту мировых цен на энергоносители. Она уверена вы том, что мировую экономику сможет поддерживать на плаву только низкая цена на энергоносители из России или приостановка объемов последних. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Цены на энергоносители поползли вверх из-за политики Запада. В этом убежден президент РФ Владимир Путин. «Инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике припали из-за ранее принятых политических решений (Запада — ред. URA.RU). Банки не финансируют, страховые компании не страхуют, местные власти участки под новые разработки не выделяют, трубопроводный и другой транспорт не развивают. Вот результат политики за предыдущее десятилетие», — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен обвинила Россию в проблемах в мировой экономике. По ее мнению, на стоимость российской нефти должны налагаться ограничения, иначе это приведет к росту мировых цен на энергоносители. Она уверена вы том, что мировую экономику сможет поддерживать на плаву только низкая цена на энергоносители из России или приостановка объемов последних.