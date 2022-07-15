Минфин США обвинил Россию в проблемах в мировой экономике

В США считают, что в мировом кризисе виноваты цены на российскую нефть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На стоимость российской нефти должны налагаться ограничения, иначе это приведет к росту мировых цен на энергоносители. Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен, добавив, что мировой кризис начался после спецоперации на Украине.

«Начав спецоперацию [На Украине], Россия несет единоличную ответственность за негативные последствия для мировой экономики, особенно за рост цен на сырьевые товары. Это [ограничение] поможет потребителям во всем мире, в том числе в Китае и Индии, избежать скачка мировых цен на нефть», — ее слова приводит иностранное издание Reuters. Таким образом, по ее словам, мировую экономику сможет поддерживать на плаву только низкая цена на энергоносители из России или приостановка объемов последних.

Евросоюз ввел против России санкции после начала вынужденной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Уже было введено шесть пакетов ограничений, и ЕС собирается ввести седьмой. Однако введенные санкции негативно сказались как на общемировой экономике, так и не лучшим образом повлияли на те государства, кто их вводил. В Евросоюзе жалуются на высокие цены на электроэнергию и недостаток некоторых продуктов, а в США уже началась сильнейшая инфляция.

При этом Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию о разрешении проведения транзакций с Россией, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием, пишет Vse42.Ru. Таким образом, руководство Штатов начало постепенно снимать антироссийские санкции, дополняет Пятый канал.

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