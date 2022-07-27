Иммунолог Крючков: повторное заболевание COVID протекает тяжелее

28 июля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

После первого заболевания COVID оставляет следы в организме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Каждое повторное заболевание коронавирусом будет протекать тяжелее, поскольку в организме накапливаются следы от ударов инфекции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Вышел систематический обзор полтора месяца назад. Это очередной удар по сторонникам естественной иммунизации, которые говорили, что надо всем переболеть. Оказывается, что коронавирус даже у здоровых людей среднего возраста оставляет следы в организме. Если накапливаются количества заражений, каждый последующий раз протекает все хуже, потому что сохраняются предшествующие следы. Эффект очень заметный», — сказал Николай Крючков. По словам иммунолога, россияне чаще всего легко переносят COVID-19, но именно это дает ложное понимание о вреде инфекции. «Болеть несколько раз не рекомендую. Люди думают, что раз они переболели в первый раз, значит, их уже не берет ковид. Как правило, он прошел у большинства в легкой форме, и они думают, что это нормально и не стоит заморачиваться с масками и вакцинацией», — отметил собеседник агентства. По данным на 27 июля, в России 9 027 случаев заражения коронавирусом. Это почти на три тысячи случаев больше, чем сутками ранее. В Роспотребнадзоре не исключают, что в стране могут вернуть ограничения. В ведомстве отметили, что в России появилась тенденция на рост заболеваемости.

Каждое повторное заболевание коронавирусом будет протекать тяжелее, поскольку в организме накапливаются следы от ударов инфекции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Вышел систематический обзор полтора месяца назад. Это очередной удар по сторонникам естественной иммунизации, которые говорили, что надо всем переболеть. Оказывается, что коронавирус даже у здоровых людей среднего возраста оставляет следы в организме. Если накапливаются количества заражений, каждый последующий раз протекает все хуже, потому что сохраняются предшествующие следы. Эффект очень заметный», — сказал Николай Крючков. По словам иммунолога, россияне чаще всего легко переносят COVID-19, но именно это дает ложное понимание о вреде инфекции. «Болеть несколько раз не рекомендую. Люди думают, что раз они переболели в первый раз, значит, их уже не берет ковид. Как правило, он прошел у большинства в легкой форме, и они думают, что это нормально и не стоит заморачиваться с масками и вакцинацией», — отметил собеседник агентства. По данным на 27 июля, в России 9 027 случаев заражения коронавирусом. Это почти на три тысячи случаев больше, чем сутками ранее. В Роспотребнадзоре не исключают, что в стране могут вернуть ограничения. В ведомстве отметили, что в России появилась тенденция на рост заболеваемости.