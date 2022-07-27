Число больных COVID россиян выросло на 3 тысячи за сутки

В России за последние сутки выявили 9027 случаев заражения коронавирусом. Это на три тысячи больше, чем сутками ранее. Такие данные приводятся на официальном сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.
«В России за последние сутки выявлено 9027 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в стране зафиксировали 6183 случая. Общее число инфицированных в России достигло 18 554 036», — следует из данных оперштаба.
2 июля в России полностью сняли все коронавирусные ограничения. В Роспотребнадзоре заявили, что могут вернуть их при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Москвичам вновь порекомендовали носить маски в закрытых помещениях, пишет портал «Дни.ру».
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