Число больных COVID россиян выросло на 3 тысячи за сутки

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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, госпиталь, палата, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль, общий вид
В России впервые с апреля выявили более 9 тысяч случаев заражения COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки выявили 9027 случаев заражения коронавирусом. Это на три тысячи больше, чем сутками ранее. Такие данные приводятся на официальном сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

«В России за последние сутки выявлено 9027 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в стране зафиксировали 6183 случая. Общее число инфицированных в России достигло 18 554 036», — следует из данных оперштаба.

2 июля в России полностью сняли все коронавирусные ограничения. В Роспотребнадзоре заявили, что могут вернуть их при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Москвичам вновь порекомендовали носить маски в закрытых помещениях, пишет портал «Дни.ру».

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В России за последние сутки выявили 9027 случаев заражения коронавирусом. Это на три тысячи больше, чем сутками ранее. Такие данные приводятся на официальном сайте оперштаба по борьбе с COVID-19. «В России за последние сутки выявлено 9027 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в стране зафиксировали 6183 случая. Общее число инфицированных в России достигло 18 554 036», — следует из данных оперштаба. 2 июля в России полностью сняли все коронавирусные ограничения. В Роспотребнадзоре заявили, что могут вернуть их при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Москвичам вновь порекомендовали носить маски в закрытых помещениях, пишет портал «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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