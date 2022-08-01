Депутат ГД назвал последний шаг США для спасения киевского режима

01 августа 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

США готовы «взорвать» Балканы, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово США готовы начать большую войну на Балканах ради спасения киевского режима. Об этом в своем telegram-канале написал депутат Государственной думы РФ, лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов. «Американцы готовы взорвать Балканы, чтобы нанести удар по России. Для спасения нацистского режима на Украине администрация США может использовать косовский фактор. Но команду „фас“ отложили, а не отменили. Надо быть готовыми к тому, что, если в Вашингтоне исчерпают все возможности спасти преступный киевский режим, в дело пойдут запасные варианты, в том числе попытка развязать большую войну на Балканах и втянуть в нее Россию», — написал Миронов. Ранее между Сербией и Косово начались локальные столкновения. Сербы, живущие в Косово, начали строить баррикады, в некоторых городах запустили воздушную сирену. Это связано с решением правительства Косово, которое обязало всех сербов, живущих на территории страны, получить местные документы. Из-за резкого роста напряжения власти Косово отложили это решение до 1 сентября, пишет RT.

США готовы начать большую войну на Балканах ради спасения киевского режима. Об этом в своем telegram-канале написал депутат Государственной думы РФ, лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов. «Американцы готовы взорвать Балканы, чтобы нанести удар по России. Для спасения нацистского режима на Украине администрация США может использовать косовский фактор. Но команду „фас“ отложили, а не отменили. Надо быть готовыми к тому, что, если в Вашингтоне исчерпают все возможности спасти преступный киевский режим, в дело пойдут запасные варианты, в том числе попытка развязать большую войну на Балканах и втянуть в нее Россию», — написал Миронов. Ранее между Сербией и Косово начались локальные столкновения. Сербы, живущие в Косово, начали строить баррикады, в некоторых городах запустили воздушную сирену. Это связано с решением правительства Косово, которое обязало всех сербов, живущих на территории страны, получить местные документы. Из-за резкого роста напряжения власти Косово отложили это решение до 1 сентября, пишет RT.