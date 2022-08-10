Свердловский омбудсмен раскрыл судьбу ребенка, проданного матерью

Мать из Екатеринбурга хотела продать 7-летнего ребенка на органы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что 7-летний мальчик, которого собственная мать пыталась продать на органы за 300 тысяч рублей, сейчас находится в безопасности. По словам чиновника, он впервые в своей практике сталкивается со случаем продажи ребенка родной матерью.

«Совесть у людей должна быть. Не знаю, дается ли совесть господом, и кем потом регулируется. Это надо порицать, сейчас СМИ должны порицать. Страна готова принять любого ребенка, никто не исключает, что если бы на эту ситуацию не обратили внимание, то его могли продать на органы. Завтра мы будем разбираться с этой ситуацией, сейчас ребенок в безопасности», — заявил Мороков URA.RU.

По словам свердловского омбудсмена, государство вмешается в эту ситуацию и с точки зрения оценки деяний матери, и с точки зрения охраны здоровья и защиты прав ребенка. «С мальчиком уже начата работа, сначала нужно провести диагностику, чтобы понять, какая вообще помощь может понадобиться. Я не исключаю вероятности, что в такой жуткой истории может появиться и статья за жестокое обращение», — подытожил он.

Ранее агентство писало, что екатеринбурженка пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила женщина, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем. Волонтеры организации «Альтернатива» рассказали, что сделка прошла в торговом центре. Позже на женщину завели уголовное дело.