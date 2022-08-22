Офицер США Макгрегор разрушил ложь ЦРУ о «скорой победе Украины»

23 августа 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

ЦРУ врут всему миру при помощи СМИ о «скорой победе Украины», заявил Дуглас Макгрегор Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские спецслужбы распространяют дезинформацию через СМИ о «скорой победе Киева», хотя их данные говорят об обратном. Такое мнение выразил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. «В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Им известно, что Киев пожертвовал лучшими подразделениями, однако все равно не сможет предпринять контрнаступление, им это в принципе никогда не удавалось с самого начала спецоперации. Все, что пишут в СМИ о победе Украины, — это иллюзия, которой не существует в реальности», — заявил Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Полковник также заметил, что украинские боевики практически потратили весь боезапас для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а Европа вовсе начала сокращать компании по предоставлению военной помощи Киеву. «Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнеров», — резюмировал Макгрегор. 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями, по словам президента РФ, являются демилитаризация и денацификация республики. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО не сомневается в победе РФ на Украине. Военный эксперт Владимир Евсеев спрогнозировал, что российские военные полностью освободят ДНР в середине сентября. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек крах Евросоюза после завершение спецоперации РФ, передает телеканал 360. Военный эксперт Валерий Козин отметил, что Киев перешел все красные линии, обозначенные Москвой, дополняет Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские спецслужбы распространяют дезинформацию через СМИ о «скорой победе Киева», хотя их данные говорят об обратном. Такое мнение выразил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. «В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Им известно, что Киев пожертвовал лучшими подразделениями, однако все равно не сможет предпринять контрнаступление, им это в принципе никогда не удавалось с самого начала спецоперации. Все, что пишут в СМИ о победе Украины, — это иллюзия, которой не существует в реальности», — заявил Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Полковник также заметил, что украинские боевики практически потратили весь боезапас для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а Европа вовсе начала сокращать компании по предоставлению военной помощи Киеву. «Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнеров», — резюмировал Макгрегор. 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. Основными ее целями, по словам президента РФ, являются демилитаризация и денацификация республики. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО не сомневается в победе РФ на Украине. Военный эксперт Владимир Евсеев спрогнозировал, что российские военные полностью освободят ДНР в середине сентября. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек крах Евросоюза после завершение спецоперации РФ, передает телеканал 360. Военный эксперт Валерий Козин отметил, что Киев перешел все красные линии, обозначенные Москвой, дополняет Nation News.