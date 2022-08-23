Чехия обучала киевского диверсанта для теракта в ДНР

23 августа 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Евгений Карпенко проходил обучение на военно-гражданском полигоне в Чехии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Украинский диверсант Евгений Карпенко, который планировал устроить теракт в Донецкой народной республике (ДНР), проходил обучение в Чехии. Об этом диверсант рассказал журналистам. «Со мной связался человек из фирмы, которая обеспечивала переезд из Украины в Чехию. Предложил под предлогом экскурсии посетить военно-гражданский полигон, где подготавливают гражданских, на встрече он представился работником украинской спецслужбы и сказал, что я могу не просто посмотреть, но и поучаствовать. Привез на полигон, договорился с инструкторами, они были одеты в военную форму. Посещали занятия на полигоне, стрельба из автоматов и закладка взрывных устройств», — передает РИА «Новости» слова Карпенко. Карпенко был задержан 23 августа, пишет RT. Он планировал устроить теракт на референдуме о вхождении в состав России. В Министерстве государственной безопасности (МГБ) ДНР заявили, что Карпенко сам обратился в ведомство и все рассказал.

Украинский диверсант Евгений Карпенко, который планировал устроить теракт в Донецкой народной республике (ДНР), проходил обучение в Чехии. Об этом диверсант рассказал журналистам. «Со мной связался человек из фирмы, которая обеспечивала переезд из Украины в Чехию. Предложил под предлогом экскурсии посетить военно-гражданский полигон, где подготавливают гражданских, на встрече он представился работником украинской спецслужбы и сказал, что я могу не просто посмотреть, но и поучаствовать. Привез на полигон, договорился с инструкторами, они были одеты в военную форму. Посещали занятия на полигоне, стрельба из автоматов и закладка взрывных устройств», — передает РИА «Новости» слова Карпенко. Карпенко был задержан 23 августа, пишет RT. Он планировал устроить теракт на референдуме о вхождении в состав России. В Министерстве государственной безопасности (МГБ) ДНР заявили, что Карпенко сам обратился в ведомство и все рассказал.