Чехия обучала киевского диверсанта для теракта в ДНР

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Страйкбол. Тюмень, автомат, оружие, страйкбол, стрелок, террорист
Евгений Карпенко проходил обучение на военно-гражданском полигоне в Чехии Фото:

Украинский диверсант Евгений Карпенко, который планировал устроить теракт в Донецкой народной республике (ДНР), проходил обучение в Чехии. Об этом диверсант рассказал журналистам.

«Со мной связался человек из фирмы, которая обеспечивала переезд из Украины в Чехию. Предложил под предлогом экскурсии посетить военно-гражданский полигон, где подготавливают гражданских, на встрече он представился работником украинской спецслужбы и сказал, что я могу не просто посмотреть, но и поучаствовать. Привез на полигон, договорился с инструкторами, они были одеты в военную форму. Посещали занятия на полигоне, стрельба из автоматов и закладка взрывных устройств», — передает РИА «Новости» слова Карпенко.

Карпенко был задержан 23 августа, пишет RT. Он планировал устроить теракт на референдуме о вхождении в состав России. В Министерстве государственной безопасности (МГБ) ДНР заявили, что Карпенко сам обратился в ведомство и все рассказал.

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Украинский диверсант Евгений Карпенко, который планировал устроить теракт в Донецкой народной республике (ДНР), проходил обучение в Чехии. Об этом диверсант рассказал журналистам. «Со мной связался человек из фирмы, которая обеспечивала переезд из Украины в Чехию. Предложил под предлогом экскурсии посетить военно-гражданский полигон, где подготавливают гражданских, на встрече он представился работником украинской спецслужбы и сказал, что я могу не просто посмотреть, но и поучаствовать. Привез на полигон, договорился с инструкторами, они были одеты в военную форму. Посещали занятия на полигоне, стрельба из автоматов и закладка взрывных устройств», — передает РИА «Новости» слова Карпенко. Карпенко был задержан 23 августа, пишет RT. Он планировал устроить теракт на референдуме о вхождении в состав России. В Министерстве государственной безопасности (МГБ) ДНР заявили, что Карпенко сам обратился в ведомство и все рассказал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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