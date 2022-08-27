В ГД выдвинули ультиматум Зеленскому, ВДВ отбили наступление ВСУ. Главное к вечеру 27 августа

27 августа 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

Силы ВДВ России остановили попытку прорыва ВСУ Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова рассмотреть возможность возобновления переговоров с Украиной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции. Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Десантные войска России отбили попытку наступления украинской армии на Николаевско-Криворожском направлении. URA.RU приводит главные события спецоперации на Украине к вечеру 27 августа. Россия рассмотрит возможность возобновления переговоров с Украиной при условии, что Киев готов к безоговорочной капитуляции, качественному сокращению вооруженных сил и полной безоговорочной денацификации. Об этом заявил лидер ЛДПР, участник делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.

Российские десантные войска остановили масштабную попытку прорыва отряда Вооруженных сил Украины на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По сведениям ведомства, украинские военные наступали при поддержке мотопехотных подразделений и боевых машин.

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Вооруженные силы России уничтожили более двухсот украинских военных на Харьковском направлении. Об этом сообщили в военном ведомстве России.

Жители Донбасса потребовали президента у Украины Владимира Зеленского лично ответить за все разрушения и убитых мирных жителей. Соответствующее заявление в разговоре с корреспондентом URA.RU сделали жители города Красный Лиман.

Школы Мариуполя на 100% готовы к началу учебного года. Об этом корреспонденту URA.RU заявил мэр города Константин Иващенко. Тем временем президент России Владимир Путин поручил с 1 сентября обеспечить вооруженную охрану в школах Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины по приказу президента РФ Владимира Путина от 24 февраля. Сообщалось, что действия ВС РФ направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Россия готова рассмотреть возможность возобновления переговоров с Украиной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции. Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Десантные войска России отбили попытку наступления украинской армии на Николаевско-Криворожском направлении. URA.RU приводит главные события спецоперации на Украине к вечеру 27 августа. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины по приказу президента РФ Владимира Путина от 24 февраля. Сообщалось, что действия ВС РФ направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.