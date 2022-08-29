29 августа 2022

«Известия»: в России растет популярность нового вида жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь мини-домов достигает не более 50-60 квадратных метров, заявил Илья Сауков Фото:

На российском рынке недвижимости появился новый тренд на мини-дома, площадь которых сравнима с средней двухкомнатной квартирой. Доля такого жилья в предложении уже достигла 60%.

Вслед за микростудиями площадью 10 квадратных метров на российском рынке начали обретать популярность мини-коттеджи в 50-60 квадратных метров, рассказал «Известиям» заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков. По его словам, такие дома составляют около 60% среди предложений о продаже частных домов.

«Увеличилась цена земельных участков и себестоимость строительства, при этом покупательская способность не растет, поэтому появляются новые более доступные форматы домов. Как ранее на рынок вышли квартиры-студии, так и сейчас — микродома», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России выросла стоимость квадратного метра в частных домах. На это повлияло расширение программы льготной ипотеки, которое предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В начале июня правительство РФ сообщило о запуске пилотного проекта льготной ипотеки на строительство частных домов.

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На российском рынке недвижимости появился новый тренд на мини-дома, площадь которых сравнима с средней двухкомнатной квартирой. Доля такого жилья в предложении уже достигла 60%. Вслед за микростудиями площадью 10 квадратных метров на российском рынке начали обретать популярность мини-коттеджи в 50-60 квадратных метров, рассказал «Известиям» заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков. По его словам, такие дома составляют около 60% среди предложений о продаже частных домов. «Увеличилась цена земельных участков и себестоимость строительства, при этом покупательская способность не растет, поэтому появляются новые более доступные форматы домов. Как ранее на рынок вышли квартиры-студии, так и сейчас — микродома», — объяснил эксперт. Ранее сообщалось, что в России выросла стоимость квадратного метра в частных домах. На это повлияло расширение программы льготной ипотеки, которое предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В начале июня правительство РФ сообщило о запуске пилотного проекта льготной ипотеки на строительство частных домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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