«Известия»: в России растет популярность нового вида жилья

30 августа 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Площадь мини-домов достигает не более 50-60 квадратных метров, заявил Илья Сауков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На российском рынке недвижимости появился новый тренд на мини-дома, площадь которых сравнима с средней двухкомнатной квартирой. Доля такого жилья в предложении уже достигла 60%. Вслед за микростудиями площадью 10 квадратных метров на российском рынке начали обретать популярность мини-коттеджи в 50-60 квадратных метров, рассказал «Известиям» заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков. По его словам, такие дома составляют около 60% среди предложений о продаже частных домов. «Увеличилась цена земельных участков и себестоимость строительства, при этом покупательская способность не растет, поэтому появляются новые более доступные форматы домов. Как ранее на рынок вышли квартиры-студии, так и сейчас — микродома», — объяснил эксперт. Ранее сообщалось, что в России выросла стоимость квадратного метра в частных домах. На это повлияло расширение программы льготной ипотеки, которое предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В начале июня правительство РФ сообщило о запуске пилотного проекта льготной ипотеки на строительство частных домов.

На российском рынке недвижимости появился новый тренд на мини-дома, площадь которых сравнима с средней двухкомнатной квартирой. Доля такого жилья в предложении уже достигла 60%. Вслед за микростудиями площадью 10 квадратных метров на российском рынке начали обретать популярность мини-коттеджи в 50-60 квадратных метров, рассказал «Известиям» заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков. По его словам, такие дома составляют около 60% среди предложений о продаже частных домов. «Увеличилась цена земельных участков и себестоимость строительства, при этом покупательская способность не растет, поэтому появляются новые более доступные форматы домов. Как ранее на рынок вышли квартиры-студии, так и сейчас — микродома», — объяснил эксперт. Ранее сообщалось, что в России выросла стоимость квадратного метра в частных домах. На это повлияло расширение программы льготной ипотеки, которое предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В начале июня правительство РФ сообщило о запуске пилотного проекта льготной ипотеки на строительство частных домов.