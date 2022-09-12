Пушилин заявил об активизации ВСУ на Угледарском направлении

Пушилин заявил, что союзные силы РФ и ДНР контролируют обстановку
Украинские войска активизировались на Угледарском направлении. Однако ситуация остается под контролем, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«В ДНР видят активизацию войск Украины на Угледарском направлении. Ситуация контролируется, союзные силы на отдельных участках продвигаются», — заявил Пушилин в эфире «России 24».
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