Пушилин заявил об активизации ВСУ на Угледарском направлении

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Пушилин заявил, что союзные силы РФ и ДНР контролируют обстановку Фото:

Украинские войска активизировались на Угледарском направлении. Однако ситуация остается под контролем, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«В ДНР видят активизацию войск Украины на Угледарском направлении. Ситуация контролируется, союзные силы на отдельных участках продвигаются», — заявил Пушилин в эфире «России 24».

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Украинские войска активизировались на Угледарском направлении. Однако ситуация остается под контролем, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «В ДНР видят активизацию войск Украины на Угледарском направлении. Ситуация контролируется, союзные силы на отдельных участках продвигаются», — заявил Пушилин в эфире «России 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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