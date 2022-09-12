Клинцевич: Россия ответит на атаки ВСУ по Запорожской АЭС

Клинцевич: Россия ответит на атаки ВСУ Запорожской АЭС

12 сентября 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Россия перейдет к более серьезным мерам в СВО на Украине, считает Франц Клинцевич Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Непрекращающиеся удары Киева по энергетической инфраструктуре ЛДНР, в частности Запорожской АЭС, приведут к тому, что Россия перейдет к более жестким мерам. Об этом в беседе с URA.RU заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. «В этих ситуациях мы говорим не о гражданской инфраструктуре, а той, что является критичной для военного управления и ведения войны ВСУ. Наша политкорректность и толерантность, высокодуховная нравственность, когда мы говорим о спасении людей и это все учитываем, украинской стороной воспринимается как слабость. Я думаю, что наступает этап, когда им будет показано, что все-таки переходить границы и красные линии не очень правильно. Спецоперация будет доведена до логического конца, а стиль будет еще жестче. Правильно сказал премьер-министр Сергей Лавров, предложения по переговорам, которые до сих пор игнорируются, в ближайшее время приведут к тому, что они пойдут на переговоры, но мы уже с этим будем не согласны. Красная линия будет пройдена», — подчеркнул Франц Клинцевич. В беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой РФ, полковник Андрей Красов добавил, что атаки на Запорожскую АЭС и инфраструктуру идут по указанию Запада. «Нанося удары по запорожской АЭС киевская хунта, и это делается явно с одобрения западных стран, хочет помножить на нет тот успех, который сейчас образовался в достижении целей Специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. И это возможность хоть как-то остаться у власти. При этом они явно себе не отдают отчет, что же произойдет с их гражданами на территории Украины, проживающими в соседних областях РФ, в восточно-европейских странах. Это сравнимо с государственным энергетическим терроризмом», — заявил он. Герой РФ подчеркнул, что атаки идут и по восстановленным Россией украинским объектам. «РФ на освобожденных территориях старается максимально вернуть население к нормальной мирной жизни. Туда приезжают специалисты из различных регионов России, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру. А украинская сторона наносит удары по этим освобожденным территориям. Вы помните, наверное, как один из президентов Украины Петр Порошенко, обращаясь к жителям Донбасса, сказал, что они будут жить в подвалах, без света, без воды. Вот такая тактика применяется уже другим президентом Украины. Многие во всем мире надеялись, что ООН обратит внимание на эту ситуацию, на обстрел атомной электростанции. Но ясно, что доклад комиссии МАГАТЭ был сделан под давлением Запада», — подытожил Красов. С1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров. На территории ДНР украинская артиллерия многократно наносила удары по 22-м важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения населения. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины Россия начала 24 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Непрекращающиеся удары Киева по энергетической инфраструктуре ЛДНР, в частности Запорожской АЭС, приведут к тому, что Россия перейдет к более жестким мерам. Об этом в беседе с URA.RU заявил лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. «В этих ситуациях мы говорим не о гражданской инфраструктуре, а той, что является критичной для военного управления и ведения войны ВСУ. Наша политкорректность и толерантность, высокодуховная нравственность, когда мы говорим о спасении людей и это все учитываем, украинской стороной воспринимается как слабость. Я думаю, что наступает этап, когда им будет показано, что все-таки переходить границы и красные линии не очень правильно. Спецоперация будет доведена до логического конца, а стиль будет еще жестче. Правильно сказал премьер-министр Сергей Лавров, предложения по переговорам, которые до сих пор игнорируются, в ближайшее время приведут к тому, что они пойдут на переговоры, но мы уже с этим будем не согласны. Красная линия будет пройдена», — подчеркнул Франц Клинцевич. В беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой РФ, полковник Андрей Красов добавил, что атаки на Запорожскую АЭС и инфраструктуру идут по указанию Запада. «Нанося удары по запорожской АЭС киевская хунта, и это делается явно с одобрения западных стран, хочет помножить на нет тот успех, который сейчас образовался в достижении целей Специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. И это возможность хоть как-то остаться у власти. При этом они явно себе не отдают отчет, что же произойдет с их гражданами на территории Украины, проживающими в соседних областях РФ, в восточно-европейских странах. Это сравнимо с государственным энергетическим терроризмом», — заявил он. Герой РФ подчеркнул, что атаки идут и по восстановленным Россией украинским объектам. «РФ на освобожденных территориях старается максимально вернуть население к нормальной мирной жизни. Туда приезжают специалисты из различных регионов России, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру. А украинская сторона наносит удары по этим освобожденным территориям. Вы помните, наверное, как один из президентов Украины Петр Порошенко, обращаясь к жителям Донбасса, сказал, что они будут жить в подвалах, без света, без воды. Вот такая тактика применяется уже другим президентом Украины. Многие во всем мире надеялись, что ООН обратит внимание на эту ситуацию, на обстрел атомной электростанции. Но ясно, что доклад комиссии МАГАТЭ был сделан под давлением Запада», — подытожил Красов. С1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров. На территории ДНР украинская артиллерия многократно наносила удары по 22-м важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения населения. Спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины Россия начала 24 февраля.