Москалькова предложила повысить социальные гарантии мобилизованным в РФ

22 сентября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова предложила разработать закон по повышению гарантий для участников СВО, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо разработать комплексный закон по повышению социальных гарантий военнослужащих, участвующих в спецоперации, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом написала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. «Поддерживаю усилия наших парламентариев по повышению гарантий военнослужащих, участвующих в СВО, в том числе призванных по мобилизации. Полагаю, что нужен комплексный закон для решения данных вопросов», — написала омбудсмен. По ее словам, закон должен включать в себя нормы для решения вопросов по рабочим местам, кредитам, а также обеспечения жильем. Она отметила, что в числе возможных преференций «приоритетное обеспечение жильем, право на медицинскую реабилитацию, первоочередное предоставление детям мобилизованных мест в детских садах и льготного питания», — перечислила политик. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных льготах для военнослужащих, охраняющих границы РФ непосредственно перед территориями Донбасса. Указ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Россия с конца февраля этого года проводит специальную операцию на Украине. Основная ее цель — спасение мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года. В ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября, Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Необходимо разработать комплексный закон по повышению социальных гарантий военнослужащих, участвующих в спецоперации, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом написала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем telegram-канале. «Поддерживаю усилия наших парламентариев по повышению гарантий военнослужащих, участвующих в СВО, в том числе призванных по мобилизации. Полагаю, что нужен комплексный закон для решения данных вопросов», — написала омбудсмен. По ее словам, закон должен включать в себя нормы для решения вопросов по рабочим местам, кредитам, а также обеспечения жильем. Она отметила, что в числе возможных преференций «приоритетное обеспечение жильем, право на медицинскую реабилитацию, первоочередное предоставление детям мобилизованных мест в детских садах и льготного питания», — перечислила политик. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных льготах для военнослужащих, охраняющих границы РФ непосредственно перед территориями Донбасса. Указ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Россия с конца февраля этого года проводит специальную операцию на Украине. Основная ее цель — спасение мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались с 2014 года. В ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября, Путин объявил о частичной мобилизации в России.