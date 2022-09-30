МИД предупредил россиян об опасности поездок в Черногорию

Россиянам советуют не посещать Черногорию после недружественных действий властей этой страны по отношению к России. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«С учетом недружественного поведения черногорской администрации и принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию», — цитирует Захарову официальный сайт МИД РФ. Она добавила, что консульское содействие Черногории на данный момент не представляется возможным из-за сокращения численного состава посольства России в Подгорице.
Ранее МИД РФ намекнул на высылку шести черногорских дипломатов, сообщил «Царьград». Этот шаг направлен в ответ на высылку со стороны Черногории шести российских дипломатов, передавала «Национальная служба новостей».
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