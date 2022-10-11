Американские чиновники отказались бойкотировать выступление России на G20

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Представители США не будут покидать зал во время выступления представителей России Фото:

Американские дипломаты не будут бойкотировать выступление российских представителей на саммите G20. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

«Официальные лица США не будут устраивать на этой неделе забастовку в знак протеста против участия России», — говорится в материале издания. Авторы напомнили, что в апреле на саммите G20 в Вашингтоне американские дипломаты покидали зал в то время, когда выступали представители от России.

Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября в Индонезии. Многие страны выступали против участия России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил участие России в предстоящем саммите.

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Американские дипломаты не будут бойкотировать выступление российских представителей на саммите G20. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. «Официальные лица США не будут устраивать на этой неделе забастовку в знак протеста против участия России», — говорится в материале издания. Авторы напомнили, что в апреле на саммите G20 в Вашингтоне американские дипломаты покидали зал в то время, когда выступали представители от России. Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября в Индонезии. Многие страны выступали против участия России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил участие России в предстоящем саммите.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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