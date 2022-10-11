Американские чиновники отказались бойкотировать выступление России на G20

Представители США не будут покидать зал во время выступления представителей России
Американские дипломаты не будут бойкотировать выступление российских представителей на саммите G20. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.
«Официальные лица США не будут устраивать на этой неделе забастовку в знак протеста против участия России», — говорится в материале издания. Авторы напомнили, что в апреле на саммите G20 в Вашингтоне американские дипломаты покидали зал в то время, когда выступали представители от России.
Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября в Индонезии. Многие страны выступали против участия России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил участие России в предстоящем саммите.
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