19fortyfive: Россия получит преимущество в сражениях на Украине

19fortyfive: Зимние бои с Украиной будут благоприятствовать России
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Энергетические резервы позволят иметь России преимущество на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Энергетические резервы России несравнимо больше чем у Украины. Это станет решающим фактором этой зимой. Об этом сообщает издание 19fortyfive.

«Этой зимой Россия будет производить непрерывный поток военной техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада, которые могут прийти или не прийти вовсе», — заявлено в материале издания. Это объясняется энергетической составляющей двух стран. Украина терпит большие потери от боевых действий в своем энергетическом секторе. Что касается России, то ее энергетические резервы велики, как и ее военно-промышленный комплекс, который позволит непрерывно производить военную технику и боеприпасы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался на то, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества средств противовоздушной обороны, передает RT. Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский дал свой прогноз на сроки завершения специальной военной операции на Украине, сообщает «Национальная служба новостей».

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Энергетические резервы России несравнимо больше чем у Украины. Это станет решающим фактором этой зимой. Об этом сообщает издание 19fortyfive. «Этой зимой Россия будет производить непрерывный поток военной техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада, которые могут прийти или не прийти вовсе», — заявлено в материале издания. Это объясняется энергетической составляющей двух стран. Украина терпит большие потери от боевых действий в своем энергетическом секторе. Что касается России, то ее энергетические резервы велики, как и ее военно-промышленный комплекс, который позволит непрерывно производить военную технику и боеприпасы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался на то, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества средств противовоздушной обороны, передает RT. Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский дал свой прогноз на сроки завершения специальной военной операции на Украине, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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