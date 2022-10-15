19fortyfive: Россия получит преимущество в сражениях на Украине

19fortyfive: Зимние бои с Украиной будут благоприятствовать России

15 октября 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Энергетические резервы позволят иметь России преимущество на Украине Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Энергетические резервы России несравнимо больше чем у Украины. Это станет решающим фактором этой зимой. Об этом сообщает издание 19fortyfive. «Этой зимой Россия будет производить непрерывный поток военной техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада, которые могут прийти или не прийти вовсе», — заявлено в материале издания. Это объясняется энергетической составляющей двух стран. Украина терпит большие потери от боевых действий в своем энергетическом секторе. Что касается России, то ее энергетические резервы велики, как и ее военно-промышленный комплекс, который позволит непрерывно производить военную технику и боеприпасы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался на то, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества средств противовоздушной обороны, передает RT. Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский дал свой прогноз на сроки завершения специальной военной операции на Украине, сообщает «Национальная служба новостей».

Энергетические резервы России несравнимо больше чем у Украины. Это станет решающим фактором этой зимой. Об этом сообщает издание 19fortyfive. «Этой зимой Россия будет производить непрерывный поток военной техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада, которые могут прийти или не прийти вовсе», — заявлено в материале издания. Это объясняется энергетической составляющей двух стран. Украина терпит большие потери от боевых действий в своем энергетическом секторе. Что касается России, то ее энергетические резервы велики, как и ее военно-промышленный комплекс, который позволит непрерывно производить военную технику и боеприпасы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался на то, что у Украины на вооружении есть только 10% от необходимого количества средств противовоздушной обороны, передает RT. Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский дал свой прогноз на сроки завершения специальной военной операции на Украине, сообщает «Национальная служба новостей».