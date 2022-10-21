В Екатеринбурге в Заречном районе на улице Готвальда произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.
«Возвращался домой с тренировки и увидел несколько машин Росгвардии. Подошел ближе, увидел, что произошла авария. Подробностей не знаю, но пострадал человек», — сообщил читатель.
По словам очевидца, на месте работают сотрудники ГИБДД, Росгвардии и медицинской помощи. Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответ не пришел.
Ранее агентство писало об инциденте в Сысерти, где грузовик насмерть сбил пешехода. По словам местных жителей, мужчина-пешеход часто совершал такой поступок.
По словам очевидца, в аварии пострадал один человек
Фото: читатель URA.RU
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В Екатеринбурге в Заречном районе на улице Готвальда произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Возвращался домой с тренировки и увидел несколько машин Росгвардии. Подошел ближе, увидел, что произошла авария. Подробностей не знаю, но пострадал человек», — сообщил читатель. По словам очевидца, на месте работают сотрудники ГИБДД, Росгвардии и медицинской помощи. Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответ не пришел. Ранее агентство писало об инциденте в Сысерти, где грузовик насмерть сбил пешехода. По словам местных жителей, мужчина-пешеход часто совершал такой поступок.