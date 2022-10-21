21 октября 2022

В Екатеринбурге произошла авария, есть пострадавший. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., форд, дтп, авария, разбитый автомобиль, разбитая машина
Авария произошла на улице Готвальда (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге в Заречном районе на улице Готвальда произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«Возвращался домой с тренировки и увидел несколько машин Росгвардии. Подошел ближе, увидел, что произошла авария. Подробностей не знаю, но пострадал человек», — сообщил читатель.

По словам очевидца, на месте работают сотрудники ГИБДД, Росгвардии и медицинской помощи. Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответ не пришел.

Ранее агентство писало об инциденте в Сысерти, где грузовик насмерть сбил пешехода. По словам местных жителей, мужчина-пешеход часто совершал такой поступок.

По словам очевидца, в аварии пострадал один человек
Фото:

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В Екатеринбурге в Заречном районе на улице Готвальда произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Возвращался домой с тренировки и увидел несколько машин Росгвардии. Подошел ближе, увидел, что произошла авария. Подробностей не знаю, но пострадал человек», — сообщил читатель. По словам очевидца, на месте работают сотрудники ГИБДД, Росгвардии и медицинской помощи. Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответ не пришел. Ранее агентство писало об инциденте в Сысерти, где грузовик насмерть сбил пешехода. По словам местных жителей, мужчина-пешеход часто совершал такой поступок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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