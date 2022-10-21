Авария произошла на улице Готвальда (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге в Заречном районе на улице Готвальда произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«Возвращался домой с тренировки и увидел несколько машин Росгвардии. Подошел ближе, увидел, что произошла авария. Подробностей не знаю, но пострадал человек», — сообщил читатель.

По словам очевидца, на месте работают сотрудники ГИБДД, Росгвардии и медицинской помощи. Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД по Екатеринбургу за комментарием. На момент публикации новости ответ не пришел.

Ранее агентство писало об инциденте в Сысерти, где грузовик насмерть сбил пешехода. По словам местных жителей, мужчина-пешеход часто совершал такой поступок.