Аналитик Антонов предрек новую волну падения доллара

23 октября 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Аналитик предупредил о возможности падения доллара до 50 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В периоды роста геополитических рисков от валютного рынка можно ожидать чего угодно, в том числе и «рублевых качелей». Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Сейчас никто не знает, как будет развиваться геополитическая напряженность», — заявил аналитик в беседе с агентством «Прайм». Однако, по мнению аналитика любую волатильность рубля Банк России на данный момент способен сдержать с помощью ввода новых ограничительных мер, и за сильное ослабление рубля переживать не стоит. В случае же введения новых санкций против Национального клирингового центра «нацвалюта вместо ослабления двинется не к уровню 70, а в район 50 рублей за доллар, поскольку могут возникнуть проблемы с торговлей долларом и евро». Курс евро, в свою очередь, будет определяться «суровостью» приближающейся зимы. «При первых же необратимых критических для ЕС переменах стоимость евро будет стремиться к 0,82 евро за доллар и может пробить вниз отметку 50 рублей», — подчеркнул аналитик. Ранее финансовые аналитики призвали россиян избавиться от долларов и евро из-за риска введения ограничений на них. Западные валюты резко обрушились 23 сентября. Тогда доллар на Мосбирже упал до 57 рублей впервые с 22 июля. Курс евро составил менее 55 рублей впервые с 1 июля. Минэкономразвития РФ спрогнозировало постепенное ослабление курса рубля к 2025 году — с 68,1 за доллар в 2022 году до 72,2 рубля за доллар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В периоды роста геополитических рисков от валютного рынка можно ожидать чего угодно, в том числе и «рублевых качелей». Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Сейчас никто не знает, как будет развиваться геополитическая напряженность», — заявил аналитик в беседе с агентством «Прайм». Однако, по мнению аналитика любую волатильность рубля Банк России на данный момент способен сдержать с помощью ввода новых ограничительных мер, и за сильное ослабление рубля переживать не стоит. В случае же введения новых санкций против Национального клирингового центра «нацвалюта вместо ослабления двинется не к уровню 70, а в район 50 рублей за доллар, поскольку могут возникнуть проблемы с торговлей долларом и евро». Курс евро, в свою очередь, будет определяться «суровостью» приближающейся зимы. «При первых же необратимых критических для ЕС переменах стоимость евро будет стремиться к 0,82 евро за доллар и может пробить вниз отметку 50 рублей», — подчеркнул аналитик. Ранее финансовые аналитики призвали россиян избавиться от долларов и евро из-за риска введения ограничений на них. Западные валюты резко обрушились 23 сентября. Тогда доллар на Мосбирже упал до 57 рублей впервые с 22 июля. Курс евро составил менее 55 рублей впервые с 1 июля. Минэкономразвития РФ спрогнозировало постепенное ослабление курса рубля к 2025 году — с 68,1 за доллар в 2022 году до 72,2 рубля за доллар.