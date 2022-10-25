Ревизоры посчитали, сколько стоит заниматься спортом в Челябинске

В городе насчитывается более 140 «тренажерок» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Контрольно-счетной палате (КСП) региона изучили цены на посещение тренажерных залов для жителей Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в городе насчитывается более 140 «тренажерок».

«Стоимость разового посещения тренажерного зала в Челябинске варьируется от 110 до 2000 рублей. В городе можно насчитать более 140 „тренажерок“ с удобным местоположением и разумной ценой», — отметили в региональном КСП.

Также в челябинских залах существуют групповые занятия — это командный тренинг по различным направлениям, стоимость которых составляет от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей за одно посещение. Ряд тренажерных залов предоставляют скидки от 10 до 50% для студентов-очников, пенсионеров и семейных пар.

В тренажерных залах челябинцы могут приобрести и безлимитные абонементы. Приятным бонусом в некоторых спортивных центрах станут СПА, сауна, парилка и даже бассейн.