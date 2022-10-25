25 октября 2022

Ревизоры посчитали, сколько стоит заниматься спортом в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Фитнес. Екатеринбург, фитнес-центр, подтягивание, спорт, физкультура, мышцы, фитнес, тренировка, зож, фитнес модель
В городе насчитывается более 140 «тренажерок» Фото:

В Контрольно-счетной палате (КСП) региона изучили цены на посещение тренажерных залов для жителей Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в городе насчитывается более 140 «тренажерок».

«Стоимость разового посещения тренажерного зала в Челябинске варьируется от 110 до 2000 рублей. В городе можно насчитать более 140 „тренажерок“ с удобным местоположением и разумной ценой», — отметили в региональном КСП.

Также в челябинских залах существуют групповые занятия — это командный тренинг по различным направлениям, стоимость которых составляет от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей за одно посещение. Ряд тренажерных залов предоставляют скидки от 10 до 50% для студентов-очников, пенсионеров и семейных пар.

В тренажерных залах челябинцы могут приобрести и безлимитные абонементы. Приятным бонусом в некоторых спортивных центрах станут СПА, сауна, парилка и даже бассейн.

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В Контрольно-счетной палате (КСП) региона изучили цены на посещение тренажерных залов для жителей Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в городе насчитывается более 140 «тренажерок». «Стоимость разового посещения тренажерного зала в Челябинске варьируется от 110 до 2000 рублей. В городе можно насчитать более 140 „тренажерок“ с удобным местоположением и разумной ценой», — отметили в региональном КСП. Также в челябинских залах существуют групповые занятия — это командный тренинг по различным направлениям, стоимость которых составляет от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей за одно посещение. Ряд тренажерных залов предоставляют скидки от 10 до 50% для студентов-очников, пенсионеров и семейных пар. В тренажерных залах челябинцы могут приобрести и безлимитные абонементы. Приятным бонусом в некоторых спортивных центрах станут СПА, сауна, парилка и даже бассейн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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