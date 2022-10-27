Путин заявил, что у мира есть только два пути развития

У мира сейчас есть хоть и не идеальные, но работающие два направления развития, заявил Путин
У мирового сообщества имеются не идеальные, но работающие два направления развития. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше накапливать груз проблем, или вместе попытаться найти решение. Пути пусть и не идеальные, но работающие. В современном мире отсидеться вряд ли удастся, посеявший ветер — пожнет бурю», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия 24».
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