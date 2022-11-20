ТАСС: при пожаре в здании на Комсомольской площади погибло два человека

Сотрудники экстренных служб раскрыли подробности пожара в Москве
Два человека погибло вследствие пожара в здании на Комсомольской площади в Москве. Об этом рассказали представители экстренных служб.
«Пожарные обнаружили тела двух погибших при пожаре на цветочном складе», — сообщил источник ТАСС в экстренной службе. Пожар произошел в районе Комсомольской площади.
Возгорание на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве произошел 20 ноября. Из помещения эвакуировали семь человек. Из-за пожара рухнуло здание. Площадь пожара составляла порядка 2-х тысяч «квадратов». Сотрудники МЧС локализовали пожар. Следственный комитет РФ выясняет обстоятельства произошедшего.
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