ТАСС: при пожаре в здании на Комсомольской площади погибло два человека

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Сотрудники экстренных служб раскрыли подробности пожара в Москве Фото:

Два человека погибло вследствие пожара в здании на Комсомольской площади в Москве. Об этом рассказали представители экстренных служб.

«Пожарные обнаружили тела двух погибших при пожаре на цветочном складе», — сообщил источник ТАСС в экстренной службе. Пожар произошел в районе Комсомольской площади.

Возгорание на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве произошел 20 ноября. Из помещения эвакуировали семь человек. Из-за пожара рухнуло здание. Площадь пожара составляла порядка 2-х тысяч «квадратов». Сотрудники МЧС локализовали пожар. Следственный комитет РФ выясняет обстоятельства произошедшего.

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Два человека погибло вследствие пожара в здании на Комсомольской площади в Москве. Об этом рассказали представители экстренных служб. «Пожарные обнаружили тела двух погибших при пожаре на цветочном складе», — сообщил источник ТАСС в экстренной службе. Пожар произошел в районе Комсомольской площади. Возгорание на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве произошел 20 ноября. Из помещения эвакуировали семь человек. Из-за пожара рухнуло здание. Площадь пожара составляла порядка 2-х тысяч «квадратов». Сотрудники МЧС локализовали пожар. Следственный комитет РФ выясняет обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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