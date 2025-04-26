Медведев посетил испытания новых реактивных снарядов в Капустином Яре

Новые реактивные снаряды повышенной помехозащищенности испытали на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Увидели пуски новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности», — сказал Медведев, запись размещена на его странице в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что во время рабочей поездки ознакомился с ходом испытаний перспективных средств поражения, включая реактивную и ствольную артиллерию, барражирующие боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и зенитное вооружение.
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