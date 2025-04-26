Медведев посетил испытания новых реактивных снарядов в Капустином Яре

Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области
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Медведев на Капустином Яре ознакомился с перспективными средствами поражения
Медведев на Капустином Яре ознакомился с перспективными средствами поражения Фото:

Новые реактивные снаряды повышенной помехозащищенности испытали на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Увидели пуски новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности», — сказал Медведев, запись размещена на его странице в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что во время рабочей поездки ознакомился с ходом испытаний перспективных средств поражения, включая реактивную и ствольную артиллерию, барражирующие боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и зенитное вооружение.

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Новые реактивные снаряды повышенной помехозащищенности испытали на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Увидели пуски новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности», — сказал Медведев, запись размещена на его странице в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что во время рабочей поездки ознакомился с ходом испытаний перспективных средств поражения, включая реактивную и ствольную артиллерию, барражирующие боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и зенитное вооружение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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