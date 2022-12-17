Посол РФ в Вене: прямые переговоры о состоянии Запорожской АЭС невозможны

17 декабря 2022 в 09:26 Размер текста - 17 +

Переговоры по регулированию конфликта в Запорожской АЭС не возможны, сообщил Михаил Ульянов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры между Россией, Украиной и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) невозможны из-за нынешнего состояния российско-украинских отношений. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Вене. «Конечно, дело по защите Запорожской АЭС могло продвигаться быстрее в случае проведения прямых переговоров в трехстороннем формате, но в силу нынешнего состояния российско-украинских отношений это невозможно», — заявил Ульянов. Его слова приводит агентство ТАСС. Ульянов также отметил, что украинская сторона не сформировала четкую позицию по защитной зоне вокруг Запорожской АЭС. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Позже в СМИ стала появляться информация об обстрелах Запорожской АЭС. Позже МАГАТЭ отправилось в Запорожскую АЭС, чтобы установить характер повреждений. По результатам проверки агентство призвало создать зону безопасности вокруг ЗАЭС.

Переговоры между Россией, Украиной и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) невозможны из-за нынешнего состояния российско-украинских отношений. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Вене. «Конечно, дело по защите Запорожской АЭС могло продвигаться быстрее в случае проведения прямых переговоров в трехстороннем формате, но в силу нынешнего состояния российско-украинских отношений это невозможно», — заявил Ульянов. Его слова приводит агентство ТАСС. Ульянов также отметил, что украинская сторона не сформировала четкую позицию по защитной зоне вокруг Запорожской АЭС. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Позже в СМИ стала появляться информация об обстрелах Запорожской АЭС. Позже МАГАТЭ отправилось в Запорожскую АЭС, чтобы установить характер повреждений. По результатам проверки агентство призвало создать зону безопасности вокруг ЗАЭС.