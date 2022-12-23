В США заявили о поворотном моменте стратегии РФ на Украине

Заявление президента России Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования российской армии — поворотный момент в стратегии России в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет 19FortyFive.
«Сделанное на этой неделе [Путиным] заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — пишет издание, отмечая, что сказанные российским президентом слова могут намекать на скорое использование ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В доказательство своей теории журналисты добавили, что в ходе все того же выступления сам Путин подтвердил, что ракета готовится «к боевому дежурству».
Ранее командующий ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев поделился подробностями о «Сармате», отметив, что ракете не сможет противостоять ни одна противоракетная оборона. А сам Путин в июле заявлял, что «Сармат» встанет на вооружение российской армии до конца 2022 года.
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Заявление президента России Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования российской армии — поворотный момент в стратегии России в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет 19FortyFive. «Сделанное на этой неделе [Путиным] заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — пишет издание, отмечая, что сказанные российским президентом слова могут намекать на скорое использование ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В доказательство своей теории журналисты добавили, что в ходе все того же выступления сам Путин подтвердил, что ракета готовится «к боевому дежурству». Ранее командующий ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев поделился подробностями о «Сармате», отметив, что ракете не сможет противостоять ни одна противоракетная оборона. А сам Путин в июле заявлял, что «Сармат» встанет на вооружение российской армии до конца 2022 года.