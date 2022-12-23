В США заявили о поворотном моменте стратегии РФ на Украине

19FortyFive: заявление Путина о финансировании ВС РФ — поворотный момент в спецоперации России

24 декабря 2022 в 07:55 Размер текста - 17 +

Путин подтвердил готовность «Сармата», отметили журналисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление президента России Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования российской армии — поворотный момент в стратегии России в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет 19FortyFive. «Сделанное на этой неделе [Путиным] заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — пишет издание , отмечая, что сказанные российским президентом слова могут намекать на скорое использование ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В доказательство своей теории журналисты добавили, что в ходе все того же выступления сам Путин подтвердил, что ракета готовится «к боевому дежурству». Ранее командующий ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев поделился подробностями о «Сармате», отметив, что ракете не сможет противостоять ни одна противоракетная оборона. А сам Путин в июле заявлял, что «Сармат» встанет на вооружение российской армии до конца 2022 года.

Заявление президента России Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования российской армии — поворотный момент в стратегии России в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет 19FortyFive. «Сделанное на этой неделе [Путиным] заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — пишет издание, отмечая, что сказанные российским президентом слова могут намекать на скорое использование ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В доказательство своей теории журналисты добавили, что в ходе все того же выступления сам Путин подтвердил, что ракета готовится «к боевому дежурству». Ранее командующий ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев поделился подробностями о «Сармате», отметив, что ракете не сможет противостоять ни одна противоракетная оборона. А сам Путин в июле заявлял, что «Сармат» встанет на вооружение российской армии до конца 2022 года.