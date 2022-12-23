23 декабря 2022

В США заявили о поворотном моменте стратегии РФ на Украине

19FortyFive: заявление Путина о финансировании ВС РФ — поворотный момент в спецоперации России
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Парад на Красной площади. Москва, армия, военные, ракетный комплекс, ярс, парад победы, красная площадь, рс-24, межконтинентальная баллистическая ракета
Путин подтвердил готовность «Сармата», отметили журналисты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявление президента России Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования российской армии — поворотный момент в стратегии России в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет 19FortyFive.

«Сделанное на этой неделе [Путиным] заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — пишет издание, отмечая, что сказанные российским президентом слова могут намекать на скорое использование ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В доказательство своей теории журналисты добавили, что в ходе все того же выступления сам Путин подтвердил, что ракета готовится «к боевому дежурству».

Ранее командующий ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев поделился подробностями о «Сармате», отметив, что ракете не сможет противостоять ни одна противоракетная оборона. А сам Путин в июле заявлял, что «Сармат» встанет на вооружение российской армии до конца 2022 года.

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Заявление президента России Владимира Путина об отсутствии ограничений для финансирования российской армии — поворотный момент в стратегии России в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет 19FortyFive. «Сделанное на этой неделе [Путиным] заявление можно интерпретировать как поворотный момент в стратегии России в отношении Украины», — пишет издание, отмечая, что сказанные российским президентом слова могут намекать на скорое использование ВС РФ межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В доказательство своей теории журналисты добавили, что в ходе все того же выступления сам Путин подтвердил, что ракета готовится «к боевому дежурству». Ранее командующий ракетных войск генерал-полковник Сергей Каракаев поделился подробностями о «Сармате», отметив, что ракете не сможет противостоять ни одна противоракетная оборона. А сам Путин в июле заявлял, что «Сармат» встанет на вооружение российской армии до конца 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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