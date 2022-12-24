На Украине перестала работать одна из электростанций 24 декабря 2022 в 15:02 Размер текста - 17 + «Укрэнерго» сообщило о прекращении работы электростанции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одна из электрических станций на Украине перестала работать. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго». «На 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. <…> Прекратила выработку одна из электростанций», — указано в обращении компании. В «Укрэнерго» добавили, что в стране вводятся ограничения в системе передачи электроэнергии. Во всех областях действуют лимиты потребления. «Наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области», — добавили к компании. Ранее из-за повреждений объектов критической инфраструктуры некоторые районы Киева остались без электричества. Экстренные отключения электричества наблюдались несколько раз в течение недели. Глава военной администрации региона Алексей Кулеба заявлял, что 80% Киевской области остается без света. Одна из электрических станций на Украине перестала работать. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго». «На 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. <…> Прекратила выработку одна из электростанций», — указано в обращении компании. В «Укрэнерго» добавили, что в стране вводятся ограничения в системе передачи электроэнергии. Во всех областях действуют лимиты потребления. «Наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области», — добавили к компании. Ранее из-за повреждений объектов критической инфраструктуры некоторые районы Киева остались без электричества. Экстренные отключения электричества наблюдались несколько раз в течение недели. Глава военной администрации региона Алексей Кулеба заявлял, что 80% Киевской области остается без света. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям