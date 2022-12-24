На Украине перестала работать одна из электростанций

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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, энергетика, электричество
«Укрэнерго» сообщило о прекращении работы электростанции Фото:

Одна из электрических станций на Украине перестала работать. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».

«На 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. <…> Прекратила выработку одна из электростанций», — указано в обращении компании.

В «Укрэнерго» добавили, что в стране вводятся ограничения в системе передачи электроэнергии. Во всех областях действуют лимиты потребления. «Наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области», — добавили к компании.

Ранее из-за повреждений объектов критической инфраструктуры некоторые районы Киева остались без электричества. Экстренные отключения электричества наблюдались несколько раз в течение недели. Глава военной администрации региона Алексей Кулеба заявлял, что 80% Киевской области остается без света.

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Одна из электрических станций на Украине перестала работать. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго». «На 24 декабря в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии. <…> Прекратила выработку одна из электростанций», — указано в обращении компании. В «Укрэнерго» добавили, что в стране вводятся ограничения в системе передачи электроэнергии. Во всех областях действуют лимиты потребления. «Наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области», — добавили к компании. Ранее из-за повреждений объектов критической инфраструктуры некоторые районы Киева остались без электричества. Экстренные отключения электричества наблюдались несколько раз в течение недели. Глава военной администрации региона Алексей Кулеба заявлял, что 80% Киевской области остается без света.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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