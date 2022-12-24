Раненого Рогозина доставили в Подмосковье

24 декабря 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин посетит похороны погибшего помощника Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, раненого в Донецке, доставили в подмосковный госпиталь. Об этом рассказал его помощник. «Дмитрий Рогозин и еще двое раненых при обстреле в Донецке военных советников прибыли в госпитали, расположенные в московском регионе. Через несколько дней Дмитрию Олеговичу будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка», — приводит РИА Новости заявление помощника. По его словам, Рогозин планирует посетить похороны своего погибшего помощника, его состояние здоровья позволяет это сделать. Еще двое военных советников находятся в тяжелом состоянии в Донецке. Третьего пострадавшего перевезли в Ростов-на-Дону. Рогозин возглавляет группу военных советников в зоне спецоперации на Украине. Они занимаются оказанием военно-технической поддержкой силам ДНР. На этой неделе экс-глава «Роскосмоса» попал под обстрел ВСУ в Донецке, передает «Ридус». Украинская армия обстреляла гостиницу, в которой жила группа военных советников, сообщает Vse42.ru. В результате происшествия погиб помощник Рогозина.

Экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, раненого в Донецке, доставили в подмосковный госпиталь. Об этом рассказал его помощник. «Дмитрий Рогозин и еще двое раненых при обстреле в Донецке военных советников прибыли в госпитали, расположенные в московском регионе. Через несколько дней Дмитрию Олеговичу будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка», — приводит РИА Новости заявление помощника. По его словам, Рогозин планирует посетить похороны своего погибшего помощника, его состояние здоровья позволяет это сделать. Еще двое военных советников находятся в тяжелом состоянии в Донецке. Третьего пострадавшего перевезли в Ростов-на-Дону. Рогозин возглавляет группу военных советников в зоне спецоперации на Украине. Они занимаются оказанием военно-технической поддержкой силам ДНР. На этой неделе экс-глава «Роскосмоса» попал под обстрел ВСУ в Донецке, передает «Ридус». Украинская армия обстреляла гостиницу, в которой жила группа военных советников, сообщает Vse42.ru. В результате происшествия погиб помощник Рогозина.