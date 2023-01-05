Шеф-редактора Sputnik заключили под стражу в Латвии

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Марат Касем задержан по подозрению в шпионаже Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Шеф-редактор радио Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

«Задержан спецслужбами в Риге по подозрению в нарушении экономических санкций и шпионаже», — сообщает СМИ. В свою очередь, глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал данный инцидент абсурдным, которое показывает истинную суть режима в Прибалтике. Его слова приводят РИА Новости.

Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что в стране нужно на время отменить русскую культуру. Это связано с конфликтом между Россией и Украиной. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что данное заявление «тянет на премию Дарвина».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Запад начал вводить санкционные ограничения против РФ после начала СВО. Польша и Литва предложили продлевать санкции каждый год.

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Шеф-редактор радио Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. «Задержан спецслужбами в Риге по подозрению в нарушении экономических санкций и шпионаже», — сообщает СМИ. В свою очередь, глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал данный инцидент абсурдным, которое показывает истинную суть режима в Прибалтике. Его слова приводят РИА Новости. Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что в стране нужно на время отменить русскую культуру. Это связано с конфликтом между Россией и Украиной. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что данное заявление «тянет на премию Дарвина». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Запад начал вводить санкционные ограничения против РФ после начала СВО. Польша и Литва предложили продлевать санкции каждый год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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