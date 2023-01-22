Мексика введет для россиян безвизовый режим

Власти Мексики планируют ввести безвизовый режим для жителей России. Об этом рассказали в посольстве государства в Москве. Также РФ обсуждает вопрос об ответном предоставлении безвизового режима гражданам Мексики.
«Консультации с компетентными органами как в МИДе, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются», — сообщили в посольстве Мексики «Известиям». Там же добавили, что уже несколько лет государство облегчает россиянам въезд на территорию страны с помощью бесплатной электронной системы авторизации (SAE).
Ранее читатели британской газеты Daily Mail заявили, что большая часть государств поддерживает Россию. В числе таких стран оказалась Мексика. По словам британцев, власти государства продолжают развивать отношения с РФ, не смотря на конфликт на Украине.
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