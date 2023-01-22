22 января 2023

Мексика введет для россиян безвизовый режим

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ЧМ-2018. Прибытие поезда с болельщиками сборных Мексики и Швеции в Екатеринбург, сомбреро, флаг мексики, болельщики из мексики
Власти РФ также предоставят безвизовый режим мексиканцам Фото:

Власти Мексики планируют ввести безвизовый режим для жителей России. Об этом рассказали в посольстве государства в Москве. Также РФ обсуждает вопрос об ответном предоставлении безвизового режима гражданам Мексики.

«Консультации с компетентными органами как в МИДе, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются», — сообщили в посольстве Мексики «Известиям». Там же добавили, что уже несколько лет государство облегчает россиянам въезд на территорию страны с помощью бесплатной электронной системы авторизации (SAE).

Ранее читатели британской газеты Daily Mail заявили, что большая часть государств поддерживает Россию. В числе таких стран оказалась Мексика. По словам британцев, власти государства продолжают развивать отношения с РФ, не смотря на конфликт на Украине.

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Власти Мексики планируют ввести безвизовый режим для жителей России. Об этом рассказали в посольстве государства в Москве. Также РФ обсуждает вопрос об ответном предоставлении безвизового режима гражданам Мексики. «Консультации с компетентными органами как в МИДе, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются», — сообщили в посольстве Мексики «Известиям». Там же добавили, что уже несколько лет государство облегчает россиянам въезд на территорию страны с помощью бесплатной электронной системы авторизации (SAE). Ранее читатели британской газеты Daily Mail заявили, что большая часть государств поддерживает Россию. В числе таких стран оказалась Мексика. По словам британцев, власти государства продолжают развивать отношения с РФ, не смотря на конфликт на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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