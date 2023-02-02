Свердловчанам назвали самую популярную вакансию

Более семи тысяч свердловчан борются за вакансию упаковщика заказов

03 февраля 2023 в 06:56 Размер текста - 17 +

Самая популярная вакансия среди свердловчан — упаковщик заказов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самой популярной вакансией среди жителей Свердловской области стала упаковщик заказов, на нее откликнулось около 7,8 тысяч человек. Об этом URA.RU сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru). «Из десяти самых популярных вакансий Свердловской области лишь одна не предлагала удаленный формат занятости — это вакансия упаковщика заказов с зарплатой от 40 до 70 тысяч рублей на руки. Впрочем, она заняла первое место: на эту вакансию откликнулись сразу 7,8 тысячи человек», — сообщили аналитики компании. Второй по популярности, на которую откликнулось 7,2 тысячи свердловчан, стала вакансия менеджера на удаленную работу по ответу на сообщения клиентов с зарплатой до 53 тысяч рублей. На третьем месте — вакансия рекламного агента на «удаленке» с зарплатой до 100 тысяч рублей, на нее откликнулось 7 тысяч свердловчан. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге составили список вакансий с самыми высокими зарплатами. Самой высокооплачиваемой стала вакансия финансового аналитика, которому предлагают 145 тысяч рублей в месяц.

Самой популярной вакансией среди жителей Свердловской области стала упаковщик заказов, на нее откликнулось около 7,8 тысяч человек. Об этом URA.RU сообщили аналитики платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru). «Из десяти самых популярных вакансий Свердловской области лишь одна не предлагала удаленный формат занятости — это вакансия упаковщика заказов с зарплатой от 40 до 70 тысяч рублей на руки. Впрочем, она заняла первое место: на эту вакансию откликнулись сразу 7,8 тысячи человек», — сообщили аналитики компании. Второй по популярности, на которую откликнулось 7,2 тысячи свердловчан, стала вакансия менеджера на удаленную работу по ответу на сообщения клиентов с зарплатой до 53 тысяч рублей. На третьем месте — вакансия рекламного агента на «удаленке» с зарплатой до 100 тысяч рублей, на нее откликнулось 7 тысяч свердловчан. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге составили список вакансий с самыми высокими зарплатами. Самой высокооплачиваемой стала вакансия финансового аналитика, которому предлагают 145 тысяч рублей в месяц.