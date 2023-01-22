В Екатеринбурге ищут работника на зарплату 145 тысяч рублей

В Екатеринбурге составили топ вакансий с самыми высокими зарплатами. Возглавила рейтинг вакансия финансового аналитика, которому предлагают 145 тысяч рублей в месяц. Рейтинг составили специалисты сервиса SuperJob. Копия есть в распоряжении URA.RU.
«Высокий уровень дохода предлагают специалистам с опытом работы финансовым аналитиком от 2 лет, знанием стандартов МСФО и РСБУ и опытом построения финансовых моделей и прогнозирования. Конкурентным преимуществом обладают кандидаты с навыками экспертизы инвестиционных проектов. Зарплатный максимум для финансового аналитика в логистических компаниях Екатеринбурга — 145 тыс. руб. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 95 тыс. рублей», — сказано в сообщении.
Должностные обязанности финансового аналитика:
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании;
- Анализ финансовых потоков компании;
- Бизнес-планирование;
- Составление/участие в составлении бюджетов;
- Оценка финансовых рисков, разработка программ по управлению финансовыми рисками компании, по оптимизации финансирования;
- Анализ эффективности инвестиционных проектов;
- Подготовка управленческой отчетности.
Ранее URA.RU писало, что в уральской столице ищут работника на зарплату 800 тысяч рублей. Такую оплату труда предлагают врачу-офтальмохирургу.
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