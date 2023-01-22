В Екатеринбурге ищут работника на зарплату 145 тысяч рублей

В столице Урала финансовому аналитику обещают зарплату 145 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге составили топ вакансий с самыми высокими зарплатами. Возглавила рейтинг вакансия финансового аналитика, которому предлагают 145 тысяч рублей в месяц. Рейтинг составили специалисты сервиса SuperJob. Копия есть в распоряжении URA.RU.

«Высокий уровень дохода предлагают специалистам с опытом работы финансовым аналитиком от 2 лет, знанием стандартов МСФО и РСБУ и опытом построения финансовых моделей и прогнозирования. Конкурентным преимуществом обладают кандидаты с навыками экспертизы инвестиционных проектов. Зарплатный максимум для финансового аналитика в логистических компаниях Екатеринбурга — 145 тыс. руб. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 95 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Должностные обязанности финансового аналитика:

Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании;

Анализ финансовых потоков компании;

Бизнес-планирование;

Составление/участие в составлении бюджетов;

Оценка финансовых рисков, разработка программ по управлению финансовыми рисками компании, по оптимизации финансирования;

Анализ эффективности инвестиционных проектов;

Подготовка управленческой отчетности.

Ранее URA.RU писало, что в уральской столице ищут работника на зарплату 800 тысяч рублей. Такую оплату труда предлагают врачу-офтальмохирургу.