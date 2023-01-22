22 января 2023

В Екатеринбурге ищут работника на зарплату 145 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по молодёжной политике с Николаем Цукановым. Екатеринбург, цуканов николай, книга путь аналитика
В столице Урала финансовому аналитику обещают зарплату 145 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге составили топ вакансий с самыми высокими зарплатами. Возглавила рейтинг вакансия финансового аналитика, которому предлагают 145 тысяч рублей в месяц. Рейтинг составили специалисты сервиса SuperJob. Копия есть в распоряжении URA.RU.

«Высокий уровень дохода предлагают специалистам с опытом работы финансовым аналитиком от 2 лет, знанием стандартов МСФО и РСБУ и опытом построения финансовых моделей и прогнозирования. Конкурентным преимуществом обладают кандидаты с навыками экспертизы инвестиционных проектов. Зарплатный максимум для финансового аналитика в логистических компаниях Екатеринбурга — 145 тыс. руб. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 95 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Должностные обязанности финансового аналитика:

  • Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании;
  • Анализ финансовых потоков компании;
  • Бизнес-планирование;
  • Составление/участие в составлении бюджетов;
  • Оценка финансовых рисков, разработка программ по управлению финансовыми рисками компании, по оптимизации финансирования;
  • Анализ эффективности инвестиционных проектов;
  • Подготовка управленческой отчетности.

Ранее URA.RU писало, что в уральской столице ищут работника на зарплату 800 тысяч рублей. Такую оплату труда предлагают врачу-офтальмохирургу.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Екатеринбурге составили топ вакансий с самыми высокими зарплатами. Возглавила рейтинг вакансия финансового аналитика, которому предлагают 145 тысяч рублей в месяц. Рейтинг составили специалисты сервиса SuperJob. Копия есть в распоряжении URA.RU. «Высокий уровень дохода предлагают специалистам с опытом работы финансовым аналитиком от 2 лет, знанием стандартов МСФО и РСБУ и опытом построения финансовых моделей и прогнозирования. Конкурентным преимуществом обладают кандидаты с навыками экспертизы инвестиционных проектов. Зарплатный максимум для финансового аналитика в логистических компаниях Екатеринбурга — 145 тыс. руб. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 95 тыс. рублей», — сказано в сообщении. Должностные обязанности финансового аналитика: Ранее URA.RU писало, что в уральской столице ищут работника на зарплату 800 тысяч рублей. Такую оплату труда предлагают врачу-офтальмохирургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...