«Молодая гвардия» начала перевоспитывать пленных солдат ВСУ

09 февраля 2023 в 21:54 Размер текста - 17 +

После воспитательных лекций с военнопленными ВСУ, некоторые желают перейти на сторону России, сообщил Антон Демидов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители общественной организации «Молодая гвардия» при партии «Единая Россия» провели лекцию для военнопленных солдат из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им рассказали об общей истории российского и украинского народа. Об этом сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов. «Цель встречи — напомнить о единстве народов, об общей истории, в том числе — победе в Великой Отечественной войне, которая ковалась нашими дедами и прадедами в борьбе с нацизмом. Рассказал о гуманитарной миссии „Молодой Гвардии“ и „Волонтерской Роты“ на новых территориях», — цитирует Антона Демидова пресс-служба «Единой России». Председатель организации также подчеркнул, что такие лекции имеют положительный эффект. Например, после одной из встреч с украинскими пленными бойцы ВСУ выразили готовность перейти на сторону России, войти в состав Вооруженных сил РФ, чтобы бороться с нацизмом на территории Украины. С 30 марта на территории Донбасса постоянно находится сводный отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Ранее Антон Демидов также сообщал, что 84 активиста «Молодой Гвардии Единой России» участвуют в спецоперации в качестве добровольцев или мобилизованных по призыву. Кроме того, в начале февраля 200 волонтеров из МГЕР начали работать в больницах в Донецке, Луганске, Лисичанске и Горловке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители общественной организации «Молодая гвардия» при партии «Единая Россия» провели лекцию для военнопленных солдат из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им рассказали об общей истории российского и украинского народа. Об этом сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов. «Цель встречи — напомнить о единстве народов, об общей истории, в том числе — победе в Великой Отечественной войне, которая ковалась нашими дедами и прадедами в борьбе с нацизмом. Рассказал о гуманитарной миссии „Молодой Гвардии“ и „Волонтерской Роты“ на новых территориях», — цитирует Антона Демидова пресс-служба «Единой России». Председатель организации также подчеркнул, что такие лекции имеют положительный эффект. Например, после одной из встреч с украинскими пленными бойцы ВСУ выразили готовность перейти на сторону России, войти в состав Вооруженных сил РФ, чтобы бороться с нацизмом на территории Украины. С 30 марта на территории Донбасса постоянно находится сводный отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». Ранее Антон Демидов также сообщал, что 84 активиста «Молодой Гвардии Единой России» участвуют в спецоперации в качестве добровольцев или мобилизованных по призыву. Кроме того, в начале февраля 200 волонтеров из МГЕР начали работать в больницах в Донецке, Луганске, Лисичанске и Горловке.