09 февраля 2023

Автор расследования о подрывах на «Северных потоках» отказался выступать в Госдуме

Сеймур Херш отказался выступить с докладом по расследованию диверсий на «Северных потоках» в Госдуме РФ
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Сеймур Херш не согласился выступить в Госдуме РФ с докладом Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Американский журналист Сеймур Херш, который недавно опубликовал расследование о причастности Соединенных Штатов к диверсиям на «Северных потоках», ответил отказом на предложение выступить в Госдуме РФ. Согласно заявлению журналиста, политика ему неинтересна.

«Большое спасибо. Но я занимаюсь историями, а не политикой», — заявил Херш, слова передает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев пригласил журналиста публично выступить с докладом о своем расследовании для политического сообщества, передает RT. В феврале Херш опубликовал расследование о подготовке Вашингтоном диверсий на трубопроводах. Согласно сообщению журналиста, американские водолазы летом 2022 года в рамках учений НАТО Baltops установили под «Северными потоками» взрывчатку, которая была активирована Норвегией через несколько месяцев.

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Американский журналист Сеймур Херш, который недавно опубликовал расследование о причастности Соединенных Штатов к диверсиям на «Северных потоках», ответил отказом на предложение выступить в Госдуме РФ. Согласно заявлению журналиста, политика ему неинтересна. «Большое спасибо. Но я занимаюсь историями, а не политикой», — заявил Херш, слова передает РИА Новости. Ранее депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев пригласил журналиста публично выступить с докладом о своем расследовании для политического сообщества, передает RT. В феврале Херш опубликовал расследование о подготовке Вашингтоном диверсий на трубопроводах. Согласно сообщению журналиста, американские водолазы летом 2022 года в рамках учений НАТО Baltops установили под «Северными потоками» взрывчатку, которая была активирована Норвегией через несколько месяцев.
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