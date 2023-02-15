Боец ВС Украины был замечен с шевроном ИГИЛ* на датском телеканале

16 февраля 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

Датский канал DRTV показал шеврон ИГИЛ* во время интервью у украинского боевика Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В кадр датского телеканала DRTV попал боец с шевроном «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ — признана международной террористической организацией и запрещена в Российской Федерации). При этом материал был посвящен украинским военным. Датский телеканал DRTV выпустил репортаж про украинских военных, где в кадр попал боец на плече которого виднелась черная нашивка с флагом ИГ. В материале говорится, что на Украине сражаются бойцы из «чеченских группировок, базирующихся в повстанческих районах Сирии, а также из традиционных сепаратистских группировок Европы». Украинцы в районе Часового Яра ходят с нашивками ЧВК «Вагнер», чтобы побудить мирное население к сопротивлению России. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин. Он отметил, что не сможет раскрыть «секрет», как отличить бойца подразделения от украинца. *Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана международной террористической организацией и запрещена в Российской Федерации.

В кадр датского телеканала DRTV попал боец с шевроном «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ — признана международной террористической организацией и запрещена в Российской Федерации). При этом материал был посвящен украинским военным. Датский телеканал DRTV выпустил репортаж про украинских военных, где в кадр попал боец на плече которого виднелась черная нашивка с флагом ИГ. В материале говорится, что на Украине сражаются бойцы из «чеченских группировок, базирующихся в повстанческих районах Сирии, а также из традиционных сепаратистских группировок Европы». Украинцы в районе Часового Яра ходят с нашивками ЧВК «Вагнер», чтобы побудить мирное население к сопротивлению России. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин. Он отметил, что не сможет раскрыть «секрет», как отличить бойца подразделения от украинца. *Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана международной террористической организацией и запрещена в Российской Федерации.