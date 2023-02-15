15 февраля 2023

Боец ВС Украины был замечен с шевроном ИГИЛ* на датском телеканале

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, нашивка, днр, шеврон, ВСУ, талаковка, линия фронта, знаки различия
Датский канал DRTV показал шеврон ИГИЛ* во время интервью у украинского боевика Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В кадр датского телеканала DRTV попал боец с шевроном «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ — признана международной террористической организацией и запрещена в Российской Федерации). При этом материал был посвящен украинским военным.

Датский телеканал DRTV выпустил репортаж про украинских военных, где в кадр попал боец на плече которого виднелась черная нашивка с флагом ИГ. В материале говорится, что на Украине сражаются бойцы из «чеченских группировок, базирующихся в повстанческих районах Сирии, а также из традиционных сепаратистских группировок Европы».

Украинцы в районе Часового Яра ходят с нашивками ЧВК «Вагнер», чтобы побудить мирное население к сопротивлению России. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин. Он отметил, что не сможет раскрыть «секрет», как отличить бойца подразделения от украинца.

*Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана международной террористической организацией и запрещена в Российской Федерации.

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В кадр датского телеканала DRTV попал боец с шевроном «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ — признана международной террористической организацией и запрещена в Российской Федерации). При этом материал был посвящен украинским военным. Датский телеканал DRTV выпустил репортаж про украинских военных, где в кадр попал боец на плече которого виднелась черная нашивка с флагом ИГ. В материале говорится, что на Украине сражаются бойцы из «чеченских группировок, базирующихся в повстанческих районах Сирии, а также из традиционных сепаратистских группировок Европы». Украинцы в районе Часового Яра ходят с нашивками ЧВК «Вагнер», чтобы побудить мирное население к сопротивлению России. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин. Он отметил, что не сможет раскрыть «секрет», как отличить бойца подразделения от украинца. *Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана международной террористической организацией и запрещена в Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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