Немцы высказались о поставках истребителей на Украину

Tagesshau: две трети немцев против передачи военных истребителей Киеву
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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, nato, stock, ф16, f16
Немецкое население не хочет предоставлять Украине самолеты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Согласно утреннему опросу от 17 февраля, 64% жителей Германии не поддерживают поставки истребителей Украине. Статистику предоставило немецкое издание Tagesshau.

«Почти две трети опрошенных (64%) из 1216 человек отвергают идею предоставление немецких боевых самолетов Украине, каждый четвертый (23%) поддерживает инициативу поставки. Лишь 13% опрошенных не захотели отвечать», — передает Tagesshau. Мнение населения разделяют и политические партии страны: 86% сторонников правой партии АдГ (Альтернатива для Германии) и 81% сторонников Левой партии высказались против поставок истребителей на территорию Украины.

Ранее Европарламент принял резолюцию, приуроченную к годовщине начала военной операции России на Украине. В ней депутаты призывают государства ЕС предоставлять необходимое вооружение Украине, в частности, боевые истребители.

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Согласно утреннему опросу от 17 февраля, 64% жителей Германии не поддерживают поставки истребителей Украине. Статистику предоставило немецкое издание Tagesshau. «Почти две трети опрошенных (64%) из 1216 человек отвергают идею предоставление немецких боевых самолетов Украине, каждый четвертый (23%) поддерживает инициативу поставки. Лишь 13% опрошенных не захотели отвечать», — передает Tagesshau. Мнение населения разделяют и политические партии страны: 86% сторонников правой партии АдГ (Альтернатива для Германии) и 81% сторонников Левой партии высказались против поставок истребителей на территорию Украины. Ранее Европарламент принял резолюцию, приуроченную к годовщине начала военной операции России на Украине. В ней депутаты призывают государства ЕС предоставлять необходимое вооружение Украине, в частности, боевые истребители.
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