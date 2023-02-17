Немцы высказались о поставках истребителей на Украину

Tagesshau: две трети немцев против передачи военных истребителей Киеву

17 февраля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Немецкое население не хочет предоставлять Украине самолеты Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Согласно утреннему опросу от 17 февраля, 64% жителей Германии не поддерживают поставки истребителей Украине. Статистику предоставило немецкое издание Tagesshau. «Почти две трети опрошенных (64%) из 1216 человек отвергают идею предоставление немецких боевых самолетов Украине, каждый четвертый (23%) поддерживает инициативу поставки. Лишь 13% опрошенных не захотели отвечать», — передает Tagesshau. Мнение населения разделяют и политические партии страны: 86% сторонников правой партии АдГ (Альтернатива для Германии) и 81% сторонников Левой партии высказались против поставок истребителей на территорию Украины. Ранее Европарламент принял резолюцию, приуроченную к годовщине начала военной операции России на Украине. В ней депутаты призывают государства ЕС предоставлять необходимое вооружение Украине, в частности, боевые истребители.

Согласно утреннему опросу от 17 февраля, 64% жителей Германии не поддерживают поставки истребителей Украине. Статистику предоставило немецкое издание Tagesshau. «Почти две трети опрошенных (64%) из 1216 человек отвергают идею предоставление немецких боевых самолетов Украине, каждый четвертый (23%) поддерживает инициативу поставки. Лишь 13% опрошенных не захотели отвечать», — передает Tagesshau. Мнение населения разделяют и политические партии страны: 86% сторонников правой партии АдГ (Альтернатива для Германии) и 81% сторонников Левой партии высказались против поставок истребителей на территорию Украины. Ранее Европарламент принял резолюцию, приуроченную к годовщине начала военной операции России на Украине. В ней депутаты призывают государства ЕС предоставлять необходимое вооружение Украине, в частности, боевые истребители.