Немцы высказались о поставках истребителей на Украину

Согласно утреннему опросу от 17 февраля, 64% жителей Германии не поддерживают поставки истребителей Украине. Статистику предоставило немецкое издание Tagesshau.
«Почти две трети опрошенных (64%) из 1216 человек отвергают идею предоставление немецких боевых самолетов Украине, каждый четвертый (23%) поддерживает инициативу поставки. Лишь 13% опрошенных не захотели отвечать», — передает Tagesshau. Мнение населения разделяют и политические партии страны: 86% сторонников правой партии АдГ (Альтернатива для Германии) и 81% сторонников Левой партии высказались против поставок истребителей на территорию Украины.
Ранее Европарламент принял резолюцию, приуроченную к годовщине начала военной операции России на Украине. В ней депутаты призывают государства ЕС предоставлять необходимое вооружение Украине, в частности, боевые истребители.
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