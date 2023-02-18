Журналист Херш раскрыл, как США помогли Путину своей ненавистью

Херш: США сплотили российский народ вокруг Путина

Росссийский народ сплотился вокруг Путина из-за терактов на «Северных потоках» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из-за враждебных действий США по отношению к РФ российский народ сплотился вокруг президента Владимира Путина. Об этом заявил автор расследования о причастности Соединенных Штатов к подрыву российского газопровода «Северный поток», американский журналист Сеймур Херш.

«Мы дали Путину повод, который сплотил российский народ вокруг него. И это была действительно глупая вещь», — заявил Херш во время разговора с порталом Consortium News .

В феврале Херш опубликовал расследование про подрыв на «Северном потоке», который случился осенью 2022 года. Он отмечает, что структуры США причастны к теракту. Журналист добавил, что американские спецотряды планировали подрыв заранее, до начала спецоперации на Украине. А мотивом для подрыва, по словам Херша, стали опасения США, что Германия откроет российские «Северные потоки» на фоне приближающихся холодов.