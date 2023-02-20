В Кремле объяснили высокий рейтинг Путина

Песков: высокий рейтинг Путина связан с развитием экономики в России

20 февраля 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что что общество консолидируется вокруг президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Повышению рейтинга российского лидера Владимира Путина до 79% способствовал комплекс факторов. Однако, прежде всего, рост вызван развитием экономики в стране, несмотря на нападки Запада извне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это [возросший рейтинг], скорее, такой комплекс факторов <…> Общество консолидируется вокруг президента. Несмотря на давление извне, в стране сохраняется макро- и микростабильность, экономика стоит твердо на ногах по некоторым направлениям перешла в фазу развития. Это и находит отражение в цифрах», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Повышению рейтинга российского лидера Владимира Путина до 79% способствовал комплекс факторов. Однако, прежде всего, рост вызван развитием экономики в стране, несмотря на нападки Запада извне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это [возросший рейтинг], скорее, такой комплекс факторов <…> Общество консолидируется вокруг президента. Несмотря на давление извне, в стране сохраняется макро- и микростабильность, экономика стоит твердо на ногах по некоторым направлениям перешла в фазу развития. Это и находит отражение в цифрах», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.