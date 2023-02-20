В Кремле объяснили высокий рейтинг Путина

Повышению рейтинга российского лидера Владимира Путина до 79% способствовал комплекс факторов. Однако, прежде всего, рост вызван развитием экономики в стране, несмотря на нападки Запада извне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это [возросший рейтинг], скорее, такой комплекс факторов <…> Общество консолидируется вокруг президента. Несмотря на давление извне, в стране сохраняется макро- и микростабильность, экономика стоит твердо на ногах по некоторым направлениям перешла в фазу развития. Это и находит отражение в цифрах», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
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