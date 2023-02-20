В Кремле объяснили высокий рейтинг Путина

Песков: высокий рейтинг Путина связан с развитием экономики в России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что что общество консолидируется вокруг президента Фото:

Повышению рейтинга российского лидера Владимира Путина до 79% способствовал комплекс факторов. Однако, прежде всего, рост вызван развитием экономики в стране, несмотря на нападки Запада извне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это [возросший рейтинг], скорее, такой комплекс факторов <…> Общество консолидируется вокруг президента. Несмотря на давление извне, в стране сохраняется макро- и микростабильность, экономика стоит твердо на ногах по некоторым направлениям перешла в фазу развития. Это и находит отражение в цифрах», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

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Повышению рейтинга российского лидера Владимира Путина до 79% способствовал комплекс факторов. Однако, прежде всего, рост вызван развитием экономики в стране, несмотря на нападки Запада извне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это [возросший рейтинг], скорее, такой комплекс факторов <…> Общество консолидируется вокруг президента. Несмотря на давление извне, в стране сохраняется макро- и микростабильность, экономика стоит твердо на ногах по некоторым направлениям перешла в фазу развития. Это и находит отражение в цифрах», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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