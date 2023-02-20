Baza: в Курской области шесть срочников погибли из-за взрыва

При взрыве в Курской области погибло шестеро срочников. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В Курской области срочники случайно устроили взрыв. По предварительным данным, шестеро военных погибли», — сообщает Baza. Там добавили, что взрыв произошел утром, когда военнослужащие топили печь в блиндаже. Один из них неосмотрительно плеснул в огонь воспламеняющуюся жидкость, после чего произошел взрыв. Из помещения удалось выйти только двоим.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации материала комментариев не поступило.
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