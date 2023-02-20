Baza: в Курской области шесть срочников погибли из-за взрыва

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Военнослужащие погибли при возгорании в блиндаже Фото:

При взрыве в Курской области погибло шестеро срочников. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Курской области срочники случайно устроили взрыв. По предварительным данным, шестеро военных погибли», — сообщает Baza. Там добавили, что взрыв произошел утром, когда военнослужащие топили печь в блиндаже. Один из них неосмотрительно плеснул в огонь воспламеняющуюся жидкость, после чего произошел взрыв. Из помещения удалось выйти только двоим.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации материала комментариев не поступило.

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При взрыве в Курской области погибло шестеро срочников. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Курской области срочники случайно устроили взрыв. По предварительным данным, шестеро военных погибли», — сообщает Baza. Там добавили, что взрыв произошел утром, когда военнослужащие топили печь в блиндаже. Один из них неосмотрительно плеснул в огонь воспламеняющуюся жидкость, после чего произошел взрыв. Из помещения удалось выйти только двоим. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации материала комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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