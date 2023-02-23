В Минфине США назвали конечную цель Штатов, связанную с Россией

Минфин США: Америка должна уничтожить военно-промышленный комплекс России
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, терминатор, stock, БМПТ, сбойка
В Минфине США заявили, что хотят уничтожить военно-промышленный комплекс России Фото:

В задачи США входит разрушение российского военно-промышленного комплекса. Такое заявление сделала глава Минфина США Джаннет Йеллен на пресс-конференции перед встречей министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Бангалоре.

«Наши двойные цели заключаются в деградации военно-промышленного комплекса России и сокращении доходов, которые она может использовать», — сказала Джаннет Йеллен. Она уточнила, что для достижения этих целей Америка взаимодействует с 30-ю странами мира. Трансляция велась на официальной странице Йеллен в Twitter.

Об ужесточении американских санкций в отношении России заявил президент США Джо Байден, передает RT. Он выступил с обращением к россиянам 21 февраля в Варшаве, сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

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В задачи США входит разрушение российского военно-промышленного комплекса. Такое заявление сделала глава Минфина США Джаннет Йеллен на пресс-конференции перед встречей министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Бангалоре. «Наши двойные цели заключаются в деградации военно-промышленного комплекса России и сокращении доходов, которые она может использовать», — сказала Джаннет Йеллен. Она уточнила, что для достижения этих целей Америка взаимодействует с 30-ю странами мира. Трансляция велась на официальной странице Йеллен в Twitter. Об ужесточении американских санкций в отношении России заявил президент США Джо Байден, передает RT. Он выступил с обращением к россиянам 21 февраля в Варшаве, сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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