В Минфине США назвали конечную цель Штатов, связанную с Россией

В задачи США входит разрушение российского военно-промышленного комплекса. Такое заявление сделала глава Минфина США Джаннет Йеллен на пресс-конференции перед встречей министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Бангалоре.
«Наши двойные цели заключаются в деградации военно-промышленного комплекса России и сокращении доходов, которые она может использовать», — сказала Джаннет Йеллен. Она уточнила, что для достижения этих целей Америка взаимодействует с 30-ю странами мира. Трансляция велась на официальной странице Йеллен в Twitter.
Об ужесточении американских санкций в отношении России заявил президент США Джо Байден, передает RT. Он выступил с обращением к россиянам 21 февраля в Варшаве, сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
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