Начало спецоперации на Украине является самым запоминающимся моментом в проведении СВО, так как именно в этот момент украинцы смогли понять, что чувствовали жители Донбасса все последние годы. Об этом в интервью URA.RU рассказал герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.
«Самый запоминающийся момент? Наверное, когда начиналось все. Когда Украина поняла, что начались военные действия», — заявил Ахра Авидзба. Он добавил, что в тот момент вся Украина смогла на себе прочувствовать ту боль и горечь, которую ощущали жители Донбасса последние восемь лет перед началом спецоперации.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные денацифицируют и демилитаризируют территорию, а также спасают мирных жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.
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Начало спецоперации на Украине является самым запоминающимся моментом в проведении СВО, так как именно в этот момент украинцы смогли понять, что чувствовали жители Донбасса все последние годы. Об этом в интервью URA.RU рассказал герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба. «Самый запоминающийся момент? Наверное, когда начиналось все. Когда Украина поняла, что начались военные действия», — заявил Ахра Авидзба. Он добавил, что в тот момент вся Украина смогла на себе прочувствовать ту боль и горечь, которую ощущали жители Донбасса последние восемь лет перед началом спецоперации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные денацифицируют и демилитаризируют территорию, а также спасают мирных жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.