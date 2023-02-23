23 февраля 2023

Комбриг «Пятнашки» рассказал о самом запоминающемся моменте в СВО за год

Комбриг «Пятнашки» Авидзба: самым запоминающимся моментом спецоперации является ее начало
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные, полигон еланский, тренировка на полигоне
Начало СВО позволило украинцам понять, что чувствовал Донбасс в последние годы, заявил Ахра Авидзба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Начало спецоперации на Украине является самым запоминающимся моментом в проведении СВО, так как именно в этот момент украинцы смогли понять, что чувствовали жители Донбасса все последние годы. Об этом в интервью URA.RU рассказал герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

«Самый запоминающийся момент? Наверное, когда начиналось все. Когда Украина поняла, что начались военные действия», — заявил Ахра Авидзба. Он добавил, что в тот момент вся Украина смогла на себе прочувствовать ту боль и горечь, которую ощущали жители Донбасса последние восемь лет перед началом спецоперации.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные денацифицируют и демилитаризируют территорию, а также спасают мирных жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.

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Начало спецоперации на Украине является самым запоминающимся моментом в проведении СВО, так как именно в этот момент украинцы смогли понять, что чувствовали жители Донбасса все последние годы. Об этом в интервью URA.RU рассказал герой ДНР, комбриг интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба. «Самый запоминающийся момент? Наверное, когда начиналось все. Когда Украина поняла, что начались военные действия», — заявил Ахра Авидзба. Он добавил, что в тот момент вся Украина смогла на себе прочувствовать ту боль и горечь, которую ощущали жители Донбасса последние восемь лет перед началом спецоперации. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские военные денацифицируют и демилитаризируют территорию, а также спасают мирных жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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