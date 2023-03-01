01 марта 2023

«Известия»: Будапешт не поддержит Киев в СВО из-за ущемления прав венгров на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Венгерское правительство не хочет быть втянутым в конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Будапешт не собирается оказывать военную помощь Киеву из-за ущемления прав венгров, проживающих в Закарпатье (область на западе Украины). Об этом завили в венгерском правительстве.

«Венгрия хочет мира. А вместо поставок оружия — немедленного прекращения огня. Это была четкая позиция с самого начала (спецоперации на Украине — прим. URA.RU). Будапешт не собирается ввязываться в это [в конфликт] ни на словах, ни на деле. С нашей точки зрения, мир может быть достигнут только путем переговоров», — пояснили в пресс-службе венгерского кабмина, передают «Известия».

Венгрия до сих пор держится в стороне от поставок оружия Киеву. При этом западные державы оказывают постоянное давление на Будапешт. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял об угрозе втягивания страны в конфликт на Украине из-за расширения НАТО. По его словам, вопрос о вступлении Украины в международный альянс необходимо пересмотреть.

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Будапешт не собирается оказывать военную помощь Киеву из-за ущемления прав венгров, проживающих в Закарпатье (область на западе Украины). Об этом завили в венгерском правительстве. «Венгрия хочет мира. А вместо поставок оружия — немедленного прекращения огня. Это была четкая позиция с самого начала (спецоперации на Украине — прим. URA.RU). Будапешт не собирается ввязываться в это [в конфликт] ни на словах, ни на деле. С нашей точки зрения, мир может быть достигнут только путем переговоров», — пояснили в пресс-службе венгерского кабмина, передают «Известия». Венгрия до сих пор держится в стороне от поставок оружия Киеву. При этом западные державы оказывают постоянное давление на Будапешт. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял об угрозе втягивания страны в конфликт на Украине из-за расширения НАТО. По его словам, вопрос о вступлении Украины в международный альянс необходимо пересмотреть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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