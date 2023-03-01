«Известия»: Будапешт не поддержит Киев в СВО из-за ущемления прав венгров на Украине

02 марта 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

Венгерское правительство не хочет быть втянутым в конфликт на Украине Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Будапешт не собирается оказывать военную помощь Киеву из-за ущемления прав венгров, проживающих в Закарпатье (область на западе Украины). Об этом завили в венгерском правительстве. «Венгрия хочет мира. А вместо поставок оружия — немедленного прекращения огня. Это была четкая позиция с самого начала (спецоперации на Украине — прим. URA.RU). Будапешт не собирается ввязываться в это [в конфликт] ни на словах, ни на деле. С нашей точки зрения, мир может быть достигнут только путем переговоров», — пояснили в пресс-службе венгерского кабмина, передают «Известия». Венгрия до сих пор держится в стороне от поставок оружия Киеву. При этом западные державы оказывают постоянное давление на Будапешт. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял об угрозе втягивания страны в конфликт на Украине из-за расширения НАТО. По его словам, вопрос о вступлении Украины в международный альянс необходимо пересмотреть.

Будапешт не собирается оказывать военную помощь Киеву из-за ущемления прав венгров, проживающих в Закарпатье (область на западе Украины). Об этом завили в венгерском правительстве. «Венгрия хочет мира. А вместо поставок оружия — немедленного прекращения огня. Это была четкая позиция с самого начала (спецоперации на Украине — прим. URA.RU). Будапешт не собирается ввязываться в это [в конфликт] ни на словах, ни на деле. С нашей точки зрения, мир может быть достигнут только путем переговоров», — пояснили в пресс-службе венгерского кабмина, передают «Известия». Венгрия до сих пор держится в стороне от поставок оружия Киеву. При этом западные державы оказывают постоянное давление на Будапешт. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял об угрозе втягивания страны в конфликт на Украине из-за расширения НАТО. По его словам, вопрос о вступлении Украины в международный альянс необходимо пересмотреть.