Медведев пригрозил руководителям ОПК телеграммой Сталина

23 марта 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев пригрозил последствиями предприятиям ОПК за срыв планов по производству Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев зачитал телеграмму бывшего главы СССР Иосифа Сталина. Ее суть заключается в том, что работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) приравняют к преступникам за срыв плана поставок. Об этом Медведев заявил во время заседания рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ. «Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников», — гласит текст телеграммы. Текст Дмитрий Медведев зачитал в ходе заседания. Соответствующее видео он опубликовал у себя в telegtam-канале. 23 марта проходило заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление. Согласно ему россияне, которые ищут работу, смогут бесплатно обучиться новой профессии, чтобы устроиться в предприятие ОПК.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев зачитал телеграмму бывшего главы СССР Иосифа Сталина. Ее суть заключается в том, что работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) приравняют к преступникам за срыв плана поставок. Об этом Медведев заявил во время заседания рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ. «Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников», — гласит текст телеграммы. Текст Дмитрий Медведев зачитал в ходе заседания. Соответствующее видео он опубликовал у себя в telegtam-канале. 23 марта проходило заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление. Согласно ему россияне, которые ищут работу, смогут бесплатно обучиться новой профессии, чтобы устроиться в предприятие ОПК.