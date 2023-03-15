Правительство зовет россиян на работу в ОПК

В России будут бесплатно обучать безработных новым профессиям для оборонно-промышленного комплекса

15 марта 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Россиян, которые ищут работу, зовут на оборонные предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россияне, которые ищут работу, смогут бесплатно обучиться новой профессии или получить дополнительное профобразование, чтобы в дальнейшем трудоустроиться на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее постановление подписано премьером РФ Михаилом Мишустиным. Как отмечают в пресс-службе правительства, таким образом предприятия ОПК смогут закрыть потребности в специалистах. «Желающие пройти бесплатное обучение смогут обратиться в центры занятости. Соискатели будут заключать ученический договор с предприятием», — говорится на сайте кабмина. Затраты предприятий на обучение граждан правительство возместит предприятиям с помощью трансфертов в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Федеральный бюджет выделит на проект 700 млн рублей, что позволит обучить более 12 тысяч человек.

Россияне, которые ищут работу, смогут бесплатно обучиться новой профессии или получить дополнительное профобразование, чтобы в дальнейшем трудоустроиться на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее постановление подписано премьером РФ Михаилом Мишустиным. Как отмечают в пресс-службе правительства, таким образом предприятия ОПК смогут закрыть потребности в специалистах. «Желающие пройти бесплатное обучение смогут обратиться в центры занятости. Соискатели будут заключать ученический договор с предприятием», — говорится на сайте кабмина. Затраты предприятий на обучение граждан правительство возместит предприятиям с помощью трансфертов в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Федеральный бюджет выделит на проект 700 млн рублей, что позволит обучить более 12 тысяч человек.