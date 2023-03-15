Правительство зовет россиян на работу в ОПК

Россияне, которые ищут работу, смогут бесплатно обучиться новой профессии или получить дополнительное профобразование, чтобы в дальнейшем трудоустроиться на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее постановление подписано премьером РФ Михаилом Мишустиным. Как отмечают в пресс-службе правительства, таким образом предприятия ОПК смогут закрыть потребности в специалистах.
«Желающие пройти бесплатное обучение смогут обратиться в центры занятости. Соискатели будут заключать ученический договор с предприятием», — говорится на сайте кабмина.
Затраты предприятий на обучение граждан правительство возместит предприятиям с помощью трансфертов в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Федеральный бюджет выделит на проект 700 млн рублей, что позволит обучить более 12 тысяч человек.
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Россияне, которые ищут работу, смогут бесплатно обучиться новой профессии или получить дополнительное профобразование, чтобы в дальнейшем трудоустроиться на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее постановление подписано премьером РФ Михаилом Мишустиным. Как отмечают в пресс-службе правительства, таким образом предприятия ОПК смогут закрыть потребности в специалистах. «Желающие пройти бесплатное обучение смогут обратиться в центры занятости. Соискатели будут заключать ученический договор с предприятием», — говорится на сайте кабмина. Затраты предприятий на обучение граждан правительство возместит предприятиям с помощью трансфертов в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Федеральный бюджет выделит на проект 700 млн рублей, что позволит обучить более 12 тысяч человек.