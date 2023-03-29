Песков: контакты Путина и Гросси по Запорожской АЭС не планируются

В Кремле рассказали о возможности контакта президента РФ Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси
Контакты президента РФ Владимира Путина и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси пока не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Нет, пока контакты [Путина и Гросси] не планируются. Но он [Гросси] находится на постоянной связи со своими визави [Росатомом] здесь [в России]. Эти контакты продолжаются», — сообщил Песков.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня посетит Запорожскую АЭС. Об этом сообщил постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов.
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