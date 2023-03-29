Песков: контакты Путина и Гросси по Запорожской АЭС не планируются

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле рассказали о возможности контакта президента РФ Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси Фото:

Контакты президента РФ Владимира Путина и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси пока не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Нет, пока контакты [Путина и Гросси] не планируются. Но он [Гросси] находится на постоянной связи со своими визави [Росатомом] здесь [в России]. Эти контакты продолжаются», — сообщил Песков.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня посетит Запорожскую АЭС. Об этом сообщил постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов.

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Контакты президента РФ Владимира Путина и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси пока не планируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет, пока контакты [Путина и Гросси] не планируются. Но он [Гросси] находится на постоянной связи со своими визави [Росатомом] здесь [в России]. Эти контакты продолжаются», — сообщил Песков. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня посетит Запорожскую АЭС. Об этом сообщил постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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