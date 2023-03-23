Рогов: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС

Владимир Рогов предупредил, что Украина готовит провокацию на ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина собирается устроить провокацию на Запорожской АЭС. Для этого они предпримут попытку обесточить последнюю резервную линию электропередач якобы для проведения ремонта. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По имеющейся у нас информации, украинские власти готовят новую провокацию в отношении Запорожской АЭС. Для этого под видом якобы ремонтных работ планируется отключить последнюю резервную линию электропередач мощностью 750 кВ, которая питает атомную станцию и поддерживает ее энергоблоки», — рассказал Владимир Рогов корреспонденту ТАСС. Он отметил, что это плохо для эксплуатации АЭС, но украинская сторона ведет себя подобно террористам, потому не станет думать о последствиях возможного инцидента.

Запорожская АЭС подвергалась обстрелам со стороны украинской армии. Для обеспечения безопасности предлагалось создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что такие меры больше не рассматриваются, передает RT.